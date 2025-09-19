Μεγαλώνει το Ronald McDonald House® για να ανοίξει ακόμα πιο πολύ την αγκαλιά του…

Το πιο φιλόξενο «Σπίτι» στην Κύπρο, ο μοναδικός ξενώνας ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενίας, σίτισης και στήριξης Οικογενειών, επεκτείνεται για να προσφέρει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερες οικογένειες να είναι μαζί κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού τους.

Η διαδικασία επέκτασης έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στα μέσα Ιανουαρίου 2026, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται στις €270,000. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων νέων πλήρως εξοπλισμένων δωματίων, την αναβάθμιση της κοινόχρηστης κουζίνας και του χώρου φροντίδας ρούχων, την προσθήκη αποθηκευτικού χώρου, τη διαμόρφωση πολυχώρου/χώρου εργασίας για τους γονείς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω εγκατάστασης επιπρόσθετων φωτοβολταϊκών.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, όταν άνοιξε τις πόρτες του, μέχρι και σήμερα, η ζήτηση για τα δωμάτια του Ronald McDonald House στη Λευκωσία αυξάνεται συνεχώς. Αυτό καθιστά την επέκτασή του επείγουσα και αναγκαία, καθώς οι λίστες αναμονής για φιλοξενία μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα.

«Η επέκταση του Σπιτιού θα διασφαλίσει ότι καμία οικογένεια δεν θα μένει εκτός, λόγω έλλειψης διαθέσιμων δωματίων. Με τη συμβολή εθελοντών, εισφορών και χορηγών τα δωμάτια από 13 θα αυξηθούν σε 17, προσφέροντας τη δυνατότητα σε 120 επιπλέον οικογένειες κάθε χρόνο να βρίσκονται κοντά στο παιδί τους που νοσηλεύεται…», δήλωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του Δ.Σ. του RMHC Kύπρου, κ. Έλενα Ανδρέου.

Συμπληρώνοντας, η House Manager του RMHC Κύπρου, κ. Γεωργία Κογκορόζη, ανέφερε ότι: «Στο Σπίτι, οι κοινόχρηστοι χώροι δεν είναι απλώς δωμάτια. Αποτελούν ζεστούς και ασφαλείς χώρους όπου οι οικογένειες μπορούν να συνδεθούν, να χαλαρώσουν και να αντλήσουν δύναμη, είτε απολαμβάνοντας γεύμα είτε περνώντας χρόνο στον παιδότοπο, είτε χαλαρώνοντας στο σαλόνι».

Η συνεχής λειτουργία και η μελλοντική επέκταση του Ronald McDonald House Κύπρου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη της κοινωνίας. Οι ανάγκες για διανυκτερεύσεις, σίτιση και στήριξη οικογενειών παραμένουν υψηλές, και για να συνεχίσει το «Σπίτι» να λειτουργεί πλήρως, κάθε μικρή ή μεγάλη εισφορά είναι απαραίτητη…όπως και η διαρκής και αυξανόμενη συμμετοχή εθελοντών.

Από την έναρξή του μέχρι σήμερα…

Το Ronald McDonald House Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί έναν ασφαλή και φιλόξενο χώρο, προσφέροντας στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται:

9,000+ διανυκτερεύσεις: το RMHC Κύπρου παρείχε χιλιάδες διανυκτερεύσεις σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται.

800+ οικογένειες: Η στήριξη αφορά εκατοντάδες οικογένειες σε κρίσιμες στιγμές.

82% μέση πληρότητα (2024): Η υψηλή ζήτηση για τα δωμάτια υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη επέκτασής του.

€150 εξοικονόμηση (ανά ημέρα): Αυτό θα ήταν το ελάχιστο ποσό που θα χρειαζόταν μια οικογένεια καθημερινά για να βρίσκεται πλάι στο παιδί της, αν δεν υπήρχε το Ronald McDonald House Κύπρου. Το RMHC Κύπρου εξασφαλίζει το ποσό αυτό σε κάθε οικογένεια, προσφέροντάς της στέγη κοντά στο ιατρικό κέντρο, σίτιση και στήριξη.

€1.08 εκατ. εξοικονόμηση: Μέχρι σήμερα, οι οικογένειες έχουν εξοικονομήσει πάνω από 1.08 εκατ. ευρώ σε έξοδα διαμονής και γευμάτων.

Ronald McDonald House Charities Κύπρου (RMHC Κύπρου):

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 65 χώρες παγκοσμίως, προσφέροντας προγράμματα που βελτιώνουν άμεσα την υγεία και ευημερία των παιδιών.

Στην Κύπρο ιδρύθηκε το 2014 με έδρα τη Λευκωσία, έχοντας ως όραμα τη βελτίωση της ζωής των οικογενειών με παιδιά που νοσούν, προσφέροντάς τους στήριξη όπου και όταν τη χρειαστούν. Το 2022 λειτούργησε το πρώτο Ronald McDonald House Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται αρκετά κοντά στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία. Μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει ΔΩΡΕΑΝ περισσότερες από 800 οικογένειες και έχει προσφέρει πάνω από 9,000 διανυκτερεύσεις.

Το RMHC Κύπρου εργάζεται αδιάκοπα για να κρατάει τις οικογένειες ενωμένες στις δύσκολες στιγμές, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον. Παράλληλα, σε συνεργασία με άλλα παραρτήματα RMHC παγκοσμίως, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ διαμονή στο εξωτερικό, επιτρέποντας στις οικογένειες να βρίσκονται δίπλα στο παιδί τους για όσο διαρκεί η νοσηλεία του.

Το Ronald McDonald House Charities Κύπρου είναι εδώ για να προσφέρει ελπίδα, ανακούφιση και στήριξη στις οικογένειες που το χρειάζονται.

Για εισφορά / εθελοντική συμμετοχή, μάθε εδώ πώς «Κρατάμε τις Οικογένειες Μαζί».