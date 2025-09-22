Η Cyfield διοργανώνει το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά Για Τα Παιδιά» από τις 15:00 έως τις 20:00, στην Πλατεία του Παλιού ΓΣΠ, προσκαλώντας παιδιά και οικογένειες σε μια μεγάλη γιορτή.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πλημμυρίσει την πόλη με χαρά, παιχνίδι, διασκέδαση, δημιουργικότητα και αλληλεγγύη, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Όλες οι δραστηριότητες θα είναι δωρεάν για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Το Nicosia Kids Festival συνδυάζει τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία με την κοινωνική προσφορά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:

Δραστηριότητες για παιδιά όλων των ηλικιών, όπως δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με θεατρικές παραστάσεις, μουσική, χορό και ψυχαγωγικά δρώμενα.

Γωνιές ξεκούρασης και street food, ώστε μικροί και μεγάλοι να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε ατμόσφαιρα γιορτής.

Ο σκοπός της εκδήλωσης

Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες, μέσα από περίπτερα όπου θα παρουσιάζουν το έργο τους και θα διαθέτουν προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουν την αποστολή τους και τις δράσεις που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Μεταξύ αυτών που θα συμμετάσχουν είναι οι οργανισμοί: Hope for Children, Sophia Foundation, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Μικροί Εθελοντές, Αγκαλιά Ελπίδας, Φωνή, Ίδρυμα Ελπίδα, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», ΣΠΑΒΟ και άλλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο