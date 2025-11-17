Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιταλία: Νεκρός ο ένας εκ των δύο αγνοούμενων εξαιτίας της κακοκαιρίας στην περιφέρεια Φριούλι

Οι διασώστες συνεχίζουν να προσπαθούν να εντοπίσουν την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ζούσε στο ίδιο κτήριο.

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 32χρονος Γερμανός πολίτης που αγνοείτο από σήμερα το πρωί, μετά την κατάρρευση του σπιτιού του εξαιτίας της κακοκαιρίας, στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων και κατολισθήσεων λόγω της αδιάκοπης βροχόπτωσης ενώ εξαιτίας της υπερχείλισης του χειμάρρου Τόρρε, στην ίδια περιοχή, πάνω από τριακόσιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Αύριο το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική, όπως και σε μεγάλο μέρος της νότιας Ιταλίας.

Πηγή: cnn.gr

