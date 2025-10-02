Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ: «Είναι τρομοκρατικό χτύπημα» - Νέα στοιχεία για τον δράστη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

H Bioland Promithia χαιρετίζει το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας λειτουργίας της ΑΑΗ ήταν αναμενόμενα και απολύτως εναρμονισμένα με τις εκτιμήσεις μας, καθώς προήλθαν μέσα από τη συστηματική και πολυετή μελέτη που έχει πραγματοποιήσει η Bioland Promithia στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου

Η Bioland Promithia, μέλος του Eptagon Group, χαιρετίζει την έναρξη της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) στην Κύπρο, μια ιστορική μέρα που σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου ενεργειακού κεφαλαίου για τον τόπο μας.

Η απελευθέρωση της αγοράς φέρνει στους καταναλωτές τη δύναμη της επιλογής. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαφάνεια, υγιή ανταγωνισμό και πιο ποιοτικές υπηρεσίες με μακροπρόθεσμα οφέλη στις τιμές ηλεκτρισμού.

Τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας λειτουργίας της ΑΑΗ ήταν αναμενόμενα και απολύτως εναρμονισμένα με τις εκτιμήσεις μας, καθώς προήλθαν μέσα από τη συστηματική και πολυετή μελέτη που έχει πραγματοποιήσει η Bioland Promithia στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου.

Με πολυετή εμπειρία και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Bioland Promithia είναι έτοιμη να προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικά προγράμματα ηλεκτροδότησης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες.
  • Ευέλικτα τιμολόγια τριών ζωνών (ημέρας, απογεύματος, νύχτας) προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη.
  • Πράσινη, αξιόπιστη και συμφέρουσα ενέργεια, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Όπως τόνισε ο CEO του Ομίλου, κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης:

«Η έναρξη της ΑΑΗ αποτελεί την αφετηρία για ένα πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον. Με σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας και στρατηγικό προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις ενέργειας».

Η Bioland Promithia δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που δίνουν πραγματική αξία στους καταναλωτές, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση σε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Bioland Promithia.  

Tags

ΕΝΕΡΓΕΙΑΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣΑρχη Ηλεκτρισμού ΚύπρουΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑΑρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα