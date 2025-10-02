H Bioland Promithia χαιρετίζει το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Η Bioland Promithia, μέλος του Eptagon Group, χαιρετίζει την έναρξη της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) στην Κύπρο, μια ιστορική μέρα που σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου ενεργειακού κεφαλαίου για τον τόπο μας.

Η απελευθέρωση της αγοράς φέρνει στους καταναλωτές τη δύναμη της επιλογής. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαφάνεια, υγιή ανταγωνισμό και πιο ποιοτικές υπηρεσίες με μακροπρόθεσμα οφέλη στις τιμές ηλεκτρισμού.

Τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας λειτουργίας της ΑΑΗ ήταν αναμενόμενα και απολύτως εναρμονισμένα με τις εκτιμήσεις μας, καθώς προήλθαν μέσα από τη συστηματική και πολυετή μελέτη που έχει πραγματοποιήσει η Bioland Promithia στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου.

Με πολυετή εμπειρία και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Bioland Promithia είναι έτοιμη να προσφέρει:

Ανταγωνιστικά προγράμματα ηλεκτροδότησης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Ευέλικτα τιμολόγια τριών ζωνών (ημέρας, απογεύματος, νύχτας) προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη.

(ημέρας, απογεύματος, νύχτας) προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη. Πράσινη, αξιόπιστη και συμφέρουσα ενέργεια, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Όπως τόνισε ο CEO του Ομίλου, κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης:

«Η έναρξη της ΑΑΗ αποτελεί την αφετηρία για ένα πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον. Με σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας και στρατηγικό προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις ενέργειας».

Η Bioland Promithia δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που δίνουν πραγματική αξία στους καταναλωτές, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση σε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για την Κύπρο.

