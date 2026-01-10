Επιστρέφει το δίλημμα της αποχώρησης από την κυβέρνηση λόγω του Videogate – Κινητικότητα στο ΔΗΚΟ και νευρικότητα στη συμπολίτευση

Ακόμη και το σενάριο της αποχώρησης από την κυβέρνηση σχηματίζεται στο μυαλό της ηγεσίας των κομμάτων της συμπολίτευσης σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν λάβει αποφασιστικά μέτρα μετά την κυκλοφορία βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο δείχνει συγκεκριμένα πρόσωπα να συζητούν για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχόο.

Το πολιτικό κόστος που φαίνεται να προκαλεί στην κυβέρνηση το βίντεο δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα τα τρία κόμματα της συμπολίτευσης (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ), ενισχύοντας τις φωνές που ζητούν αποχώρηση από την κυβέρνηση κάθε φορά που προκύπτει μια αρνητική εξέλιξη.

Πολιτικό κόστος λίγο πριν τις βουλευτικές

Το βίντεο δεν έφερε σε πολύ δύσκολη θέση μόνο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τα κόμματα της συμπολίτευσης, τα οποία προετοιμάζονται για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και βρίσκονται σε φάση ανακοίνωσης υποψήφιων βουλευτών.

Η κυκλοφορία του βίντεο ανέτρεψε τους σχεδιασμούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης. Κάποια ετοιμάζονταν να προβούν σε νέες ανακοινώσεις υποψηφίων αυτές τις ημέρες και μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο.

Και τα τρία κόμματα της συμπολίτευσης παρουσίαζαν ήδη σημαντική πτώση στα ποσοστά τους και θεωρείται δεδομένο ότι θα υποστούν πολιτική ζημιά από το βίντεο εάν δεν καταφέρουν να διαχωρίσουν τη θέση τους με πειστικό τρόπο. Συνεπώς, αναμένεται ότι θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης και θα ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η παύση του διευθυντή του Γραφείου του αλλά και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ταμείου της Πρώτης Κυρίας.

Σύσκεψη στο Προεδρικό και συνεδρία της Γραμματείας

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με ηγετικά στελέχη του ΔΗΚΟ για συζήτηση του θέματος που προέκυψε. Στη σύσκεψη από πλευράς ΔΗΚΟ συμμετείχαν ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πανίκος Λεωνίδου και ο γενικός γραμματέας του κόμματος Γιώργος Σολωμού.

Το απόγευμα του Σαββάτου συνεδρίασε και η Γραμματεία του ΔΗΚΟ για να συζητήσει τα ζητήματα που προκύπτουν μετά τη δημοσίευση του βίντεο.

Το ΔΗΚΟ κράτησε αποστάσεις και ζήτησε εξηγήσεις

Πάντως το ΔΗΚΟ αντέδρασε από την πρώτη στιγμή και ζήτησε εξηγήσεις. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του».

Πλήρη διερεύνηση ζητά η ΕΔΕΚ

Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζήτησε από την πρώτη ημέρα και η ΕΔΕΚ. «Με πολλή επιφύλαξη», τόνισε, «για τη γνησιότητα του βίντεο και του λογαριασμού που το ανήρτησε και με εύλογες υποψίες για τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, η ΕΔΕΚ ζητά πλήρη διερεύνηση, με στόχο να δοθούν από την κυβέρνηση ατράνταχτες εξηγήσεις με νόμιμα και επιστημονικά μέσα».

«Η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της», κατέληξε, «είναι για την ΕΔΕΚ πάνω απ’ όλα».

ΔΗΠΑ: Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες

Την προηγούμενη Πέμπτη που κυκλοφόρησε το βίντεο, η ΔΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση. «Οποιεσδήποτε καταγγελίες», σημείωνε, «ανεξαρτήτως του ποιον αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων αρχών, τις οποίες καλούμε άμεσα να κινηθούν για να ρίξουν φως στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Άλλωστε είναι πάγια η θέση της παράταξης μας πως ουδείς είναι υπεράνω του νόμου».

«Η σοβαρότητα θεμάτων που αγγίζουν θεσμούς και πρόσωπα», συμπλήρωνε, «απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες — όχι βιαστικά συμπεράσματα, στοχοποίηση και δημόσιες καταδίκες χωρίς πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων».

