Public: Γιορτάζουν 20 Χρόνια Αξέχαστες Εμπειρίες - Με αγαπημένους Καλλιτέχνες, Συγγραφείς και Προσφορές

Τα Public γιορτάζουν 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική και κυπριακή αγορά. Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει σε μια εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες, αγαπημένους συγγραφείς, προσφορές και δώρα Xiaomi σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εκδηλώσεις με καλλιτέχνες και συγγραφείς

Στις 18 Οκτωβρίου, η γιορτή εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα Public σε Λάρνακα και Λευκωσία μετατρέπονται σε σημεία συνάντησης με αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Ο Πάνος Κιάμος θα βρεθεί στη Λάρνακα σε ένα μοναδικό Meet & Greet event, στο οποίο θα γνωρίσει από κοντά το κοινό και θα υπογράψει αυτόγραφα, ενώ το αγαπημένο συγκρότημα Μπλε θα βρεθεί στη Λευκωσία, στο Nicosia Mall, για να χαρίσει στο κοινό ένα μοναδικό Unplugged Live!

Την ίδια μέρα, στη Λάρνακα, θα φιλοξενηθεί ο αγαπημένος συγγραφέας Γιάννης Αθανασόπουλος, ο οποίος θα συναντήσει το κοινό, θα συνομιλήσει μαζί του και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του.

Επετειακές προσφορές και δώρα

Συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις η Xiaomi, προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει το νέο flagship μοντέλo της Xiaomi 15T Pro, και μοιράζει μοναδικά δώρα. Παράλληλα, το διάστημα 13–19 Οκτωβρίου, οι φίλοι των Public θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξεχωριστές επετειακές προσφορές, αποκτώντας αγαπημένα προϊόντα σε μοναδικές τιμές. Την ίδια περίοδο, τα μέλη Public + με κάθε αγορά τους μπαίνουν στη κλήρωση για 20 μοναδικά δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi, αξίας 5.000 ευρω.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εμφανίσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

20 χρόνια εξέλιξης και εμπειριών Public

Από το πρώτο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης το 2005 έως σήμερα, τα Public έχουν διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, με 62 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και πάνω από 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Με 2.000 εργαζόμενους, χιλιάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα καθιερωμένα Public Book Awards, καινοτόμες υπηρεσίες, το νέο πρόγραμμα ανταμοιβής Public+ και ευέλικτες επιλογές πληρωμής και παράδοσης, τα Public συνεχίζουν να καινοτομούν και να προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες σε κάθε πελάτη.