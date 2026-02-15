Γαλλία: Οι εισαγγελικές αρχές θα συγκροτήσουν ειδική ομάδα για την εξέταση των αρχείων του Έπσταϊν

Το εισαγγελικό γραφείο του Παρισιού ανακοίνωσε το Σάββατο ότι συγκροτεί ειδική ομάδα δικαστικών λειτουργών για να αναλύσει στοιχεία που ενδέχεται να εμπλέκουν Γάλλους στα εγκλήματα του καταδικασμένου Τζέφρι Έπσταϊν.

Με τον κοινωνικό κύκλο του Έπσταϊν να επεκτείνεται σε εξέχουσες γαλλικές προσωπικότητες μετά την αποκάλυψη εγγράφων από τις αμερικανικές αρχές, η εισαγγελία δήλωσε ότι θα επανεξετάσει διεξοδικά την υπόθεση του πρώην στελέχους γαλλικού πρακτορείου μοντέλων Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, στενού συνεργάτη του Αμερικανού χρηματοδότη.

Η νέα ομάδα θα συνεργαστεί στενά με τους εισαγγελείς της εθνικής μονάδας οικονομικών εγκλημάτων και την αστυνομίαμε σκοπό την έναρξη ερευνών για τυχόν υποψίες εγκλημάτων που εμπλέκουν Γάλλους υπηκόους, ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού στο AFP.

Στόχος είναι «να μπορέσουμε να εξαγάγουμε κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί σε ένα νέο πλαίσιο έρευνας», ανέφερε.

Η σχέση του Μπρουνέλ με τον Έπσταϊν

Ο Μπρουνέλ βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Παρισιού το 2022, αφού είχε κατηγορηθεί για βιασμό ανηλίκων. Η υπόθεση εναντίον του αποσύρθηκε το 2023 μετά το θάνατό του, χωρίς να κατηγορηθεί κανένας άλλος.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η έρευνα έδειξε ότι ο Μπρουνέλ ήταν «στενός φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν», ο οποίος είχε προσφέρει δουλειές μοντέλου σε νεαρά κορίτσια από χαμηλά κοινωνικά στρώματα.

Είχε εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις με ανήλικες κορίτσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, το Παρίσι και τη νότια Γαλλία, ανέφεραν.

Δέκα γυναίκες είχαν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Μπρουνέλ, με αρκετές από αυτές να περιγράφουν πώς τις είχαν οδηγήσει να πιουν αλκοόλ και τις είχαν υποβάλει σε βιασμό, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Αρκετές γαλλικές δημόσιες προσωπικότητες εμφανίζονται στην τελευταία δημοσίευση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ από τα αρχεία Έπσταϊν, αν και η αναφορά τους εκεί δεν σημαίνει από μόνη της ότι έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι της ζητήθηκε να διερευνήσει τρεις νέες συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούν έναν Γάλλο διπλωμάτη, έναν ατζέντη μοντέλων και έναν μουσικό.

Κατόπιν αιτήματος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, διερεύνησε την αναφερόμενη εμφάνιση του ανώτερου διπλωμάτη Φαμπρίς Αϊντάν στο αρχείο εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δημοσιεύθηκαν από τις αμερικανικές αρχές.

«Είναι σε εξέλιξη έρευνα για τη συλλογή διαφόρων αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν αυτή την αναφορά», δήλωσε η εισαγγελία.

Νέες καταγγελίες στη Γαλλία

Η εισαγγελία έλαβε επίσης καταγγελία από μια Σουηδή γυναίκαεναντίον του Ντάνιελ Σιάντ, ενός μοντέλου με στενούς δεσμούς με τον Έπσταϊν. Τον κατηγόρησε για «σεξουαλικές πράξεις που περιγράφει ως βιασμό και που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί στη Γαλλία το 1990».

Η εισαγγελία έλαβε επίσης καταγγελία εναντίον του Γάλλου μαέστρου Φρεντερίκ Σασλίν, για πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης που φέρεται να διέπραξε το 2016, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η τελευταία δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν οδήγησε τον πρώην Γάλλο υπουργό Ζακ Λανγκ να παραιτηθεί από τη θέση του ως επικεφαλής ενός κορυφαίου πολιτιστικού οργανισμού, του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου.

Ο Λανγκ, ωστόσο, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, λέγοντας ότι ήταν «σοκαρισμένος» που το όνομά του εμφανίστηκε στα καταστατικά μιας offshore εταιρείας που ίδρυσε ο Έπσταϊν το 2016.

Το γραφείο του εθνικού οικονομικού εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι άνοιξε προκαταρκτική έρευνα για «βαριά φορολογική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» εναντίον του Λανγκ και της κόρης του Καρολίν Λανγκ.

Ο Έπσταϊν εντοπίστηκε νεκρός στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για εμπορία παιδιών, σε ένα περιστατικό που οι αμερικανικές αρχές χαρακτήρισαν ως αυτοκτονία.

Με πληροφορίες από Guardian