Η Lidl Κύπρου κατακτά τη 2η θέση για την ψηφιακή πλατφόρμα POSH

Η εταιρεία ξεχώρισε για την Πλατφόρμα Οργάνωσης Ασφάλειας & Υγείας (POSH) στον φετινό Διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η Lidl Κύπρου απέσπασε τη 2η θέση στον Διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, για την πρωτοποριακή πλατφόρμα POSH – Platform Organizational Safety Health, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, η Lidl Κύπρου προχώρησε στην ανάπτυξη της πλατφόρμας POSH, με στόχο την εισαγωγή εξειδικευμένου λογισμικού, την ψηφιοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση δεδομένων και τη συνολική βελτίωση της απόδοσης στον συγκεκριμένο τομέα.

Με την εφαρμογή της POSH, καταργείται η ανάγκη χρήσης email και εντύπων, καθώς η καταγραφή ατυχημάτων και συμβάντων γίνεται πλέον ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η αυτοματοποίηση των επιθεωρήσεων και η δυνατότητα παρακολούθησης της υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη κινδύνων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιοποιούνται μέσω προηγμένων εργαλείων Data Analytics, προσφέροντας πλήρη εικόνα για κρίσιμους δείκτες απόδοσης, όπως ποσοστά ατυχημάτων, εκπαιδεύσεων και χρόνους ολοκλήρωσης μέτρων πρόληψης. Η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμη σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, ενισχύοντας την ενημέρωση, την τεκμηρίωση και τη λήψη αποφάσεων.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της προσήλωσης της Lidl Κύπρου στην καινοτομία, την υπευθυνότητα και την αριστεία στον τομέα της εργασιακής ασφάλειας.

