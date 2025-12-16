Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βρετανία: Έπείγουσα έρευνα της ξένης παρέμβασης στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο υπουργός Στέγασης Στιβ Ριντ ανακοίνωσε στο Κοινοβούλιο ότι θα ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για την ξένη οικονομική παρέμβαση στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η έρευνα, η οποία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου, θα εξετάσει τους ισχύοντες οικονομικούς κανόνες σχετικά με τις δωρεές και τα μέτρα προστασίας των εκλογών.

Θα διευθύνεται από τον Φίλιπ Ράικροφτ, πρώην μόνιμο γραμματέα του υπουργείου Brexit.

Η έναρξη της έρευνας έρχεται μετά την καταδίκη του πρώην ηγέτη του κόμματος Reform στην Ουαλία, Nathan Gill, σε 10,5 χρόνια φυλάκισης, αφού παραδέχτηκε ότι έλαβε 40.000 λίρες για να κάνει φιλορωσικές δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

