Emirates: Ταξιδέψτε στο Ντουμπάι αυτόν τον χειμώνα και παρακολουθήστε την παγκοσμίου φήμης παράσταση La Perle, ενώ έχετε πρόσβαση σε εκατοντάδες προσφορές σε όλο το Dubai μέσω του My Emirates Pass

Αυτό το χειμώνα, η Emirates προσκαλεί ταξιδιώτες από όλη την Ευρώπη να συνδυάσουν ένα ταξίδι στο Ντουμπάι με την παρακολούθηση της παράστασης La Perle by Dragone, του εμβληματικού aqua theatre show της πόλης.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αφορά όλους τους πελάτες που πραγματοποιούν κράτηση για πτήσεις μετ’ επιστροφής προς το Ντουμπάι με την Emirates τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Κάθε κράτηση περιλαμβάνει ένα δωρεάν εισιτήριο για την παράσταση La Perle, η οποία συνδυάζει ακροβατικά, αεροβατικά και σκηνικά εφέ εμπνευσμένα από την πολιτιστική κληρονομιά και την καινοτομία της πόλης.

Για να εξαργυρώσουν την προσφορά, οι ταξιδιώτες θα λάβουν έναν μοναδικό κωδικό προσφοράς μετά την ολοκλήρωση της κράτησης τους, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο LaPerle.com για την εξασφάλιση δωρεάν θέσης Silver για παραστάσεις έως τις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Ανακαλύψτε ακόμα περισσότερα με το My Emirates Pass

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ντουμπάι, οι επιβάτες της Emirates μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία τους με το My Emirates Pass, το οποίο τους δίνει πρόσβαση σε 700 προσφορές σε εστιατόρια, καταστήματα και αξιοθέατα, όπως το Aquaventure Waterpark, το The View at The Palm, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από κορυφαία εστιατόρια και spa. Αρκεί να παρουσιάσουν την κάρτα επιβίβασης της Emirates και έγκυρο δελτίο ταυτότητας στα συμμετέχοντα καταστήματα και αξιοθέατα για να απολαύσουν τα προνόμια.

Είτε πρόκειται για μια σύντομη απόδραση στην πόλη, μια ρομαντική απόδραση για ζευγάρια ή μια ατομική περιπέτεια, το Ντουμπάι προσφέρει κάτι ιδιαίτερο για κάθε ταξιδιώτη.

Η Emirates εκτελεί επί του παρόντος 7 εβδομαδιαίες πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Ντουμπάι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα emirates.com.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα emirates.com. Τα εισιτήρια μπορούν να κρατηθούν μέσω της ιστοσελίδας emirates.com, του Γραφείου Πωλήσεων της Emirates, ή μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων.