Στήριξε το έργο της Αγίας Σκέπης

Νέα μονάδα στο Φιλάνι

Η Αγία Σκέπη είναι η μόνη κλειστή θεραπευτική κοινότητα στην Κύπρο. Βρίσκεται στο Φιλάνι στην επαρχία Λευκωσίας και διαθέτει παράλληλα, Συμβουλευτικό σταθμό εντός της Λευκωσίας που έχει ως ρόλο την προετοιμασία των ατόμων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στην κοινότητα.

Από το 1999 η κοινότητα έχει υποδεχθεί πέραν των 1000 συνανθρώπων μας χωρίς θρησκευτικές, ιδεολογικές ή κοινωνικές διακρίσεις. Περισσότερο από το 75% εκείνων που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα καταφέρνουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους μακριά από τα ναρκωτικά.

Όμως, η Αγία Σκέπη αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στο να φιλοξενήσει πλέον περισσότερα άτομα με τις υφιστάμενες υποδομές. Όλες οι μονάδες είναι υπερπλήρεις! Καθημερινά, συνάνθρωποί μας ζητούν την βοήθεια της κοινότητας. Και εδώ καλείται η Αγία Σκέπη και έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία νέας μονάδας ώστε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των συνανθρώπων μας.

Η δική σου συνεισφορά είναι σημαντική!

Η συνέχιση της προσφοράς της θεραπευτικής κοινότητας της Αγίας Σκέπης είναι αναγκαία. Καλούμαστε ως κοινωνία να συνεισφέρουμε και να στηρίξουμε το έργο της και η οικονομική στήριξη προς το σκοπό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Οι λαχνοί έχουν ήδη κυκλοφορήσει και η συνεισφορά όλων μας είναι ευχής έργο! Σταθερός υποστηρικτής για 20 συνεχόμενα χρόνια είναι ο όμιλος Πηλακούτα, ο οποίος στηρίζει τον θεσμό της κλήρωσης λαχνών παραχωρώντας δωρεάν -κάθε χρονιά- ένα αυτοκίνητο. Κάθε λαχνός υποστηρίζει την Αγία Σκέπη και την πολύτιμη αποστολή της, ενώ δίνει και τη δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση για το νέο Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, αξίας €32.000.

Η Αγία Σκέπη χρειάζεται την οικονομική στήριξη για να καλύψει τις ανάγκες άμεσης εισδοχής περισσότερων συνανθρώπων μας που χρειάζονται στήριξη και αποθεραπεία. Η συνδρομή του καθενός μας, με την αγορά λαχνών, είναι μία αλτρουιστική και πάνω απ’ όλα πολύτιμη κίνηση στην επίτευξη του στόχου.

Μπες ΕΔΩ και εξασφάλισε λαχεία.