«Ο Χριστοδουλίδης παίζει στα ζάρια το δίκαιο της Κύπρου»: Αντιδρά το ΑΚΕΛ για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

«Με την πρόσδεσή στο άρμα του Τραμπ, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη παίζει στα ζάρια το δίκαιο της Κύπρου» τονίζει σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς.

Όπως σημειώνεται στην γραπτή δήλωση, «η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συμμετέχει στη συνάντηση του ψευδεπίγραφου ''Συμβουλίου Ειρήνης'' που συγκρότησε ο Τραμπ συνιστά μια ιστορική διολίσθηση στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας με τεράστιους κινδύνους για την υπόθεση της πατρίδας μας».

«Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πάρουν θέση έναντι της απόφασης αυτής της κυβέρνησης» επισημαίνεται.

Το ''Συμβούλιο'' του Τραμπ, αναφέρεται, «εντάσσεται στην εμπρηστική στρατηγική των ΗΠΑ να υποκαταστήσουν τον ΟΗΕ, να αχρηστεύσουν ολοσχερώς το διεθνές δίκαιο και να επιβάλουν ολοκληρωτικά τη λογική των όπλων και των μπίζινες στις διεθνείς σχέσεις».

«Δεν είναι τυχαίο που μεγάλη μερίδα των κρατών του κόσμου και των κρατών-μελών της ΕΕ απέρριψε την πρόσκληση Τραμπ» υπογραμμίζεται στη γραπτή δήλωση.

Ο κ. Κουκουμάς, σημειώνει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία βασίζει την υπόσταση, το δίκαιο και τον αγώνα της στο διεθνές δίκαιο και τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ».

«Η συμμετοχή της κυπριακής κυβέρνησης σε σχεδιασμούς και μορφώματα που καταπατούν το διεθνές δίκαιο είναι αυτοαναίρεση που αργά ή γρήγορα θα την βρούμε μπροστά μας. Με την πρόσδεσή της στο άρμα του Τραμπ, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη παίζει στα ζάρια το δίκαιο της Κύπρου».