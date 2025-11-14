Τα Public μεταμορφώνουν την Black Friday σε Merry Friday - με ho-ho-hot deals για όλους!

Τα Public παρουσιάζουν τη φετινή τους Black Friday καμπάνια με μια ξεχωριστή προσέγγιση που αποτυπώνει την εξέλιξη των καταναλωτικών συνηθειών: το Merry Friday. Η καμπάνια βασίζεται σε δύο σημαντικά insights της αγοράς – ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές αξιοποιούν τις Black Friday εκπτώσεις για να προμηθευτούν τα Χριστουγεννιάτικά τους δώρα για φίλους και αγαπημένους, συνδυάζοντας έξυπνες αγορές με έγκαιρο σχεδιασμό. Την ίδια στιγμή, η Black Friday παραμένει η περίοδος που οι καταναλωτές επιλέγουν να κάνουν ένα δώρο και στον εαυτό τους, επενδύοντας σε προϊόντα που πραγματικά επιθυμούν.

Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο ταλαντούχος ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου, ο οποίος ενσαρκώνει έναν μοντέρνο, “undercover” Άγιο Βασίλη έτοιμο να ανακαλύψει και αξιοποιήσει τα πιο ho ho hot deals. Με τη λίστα των δώρων στα χέρια του, περιηγείται στα Public αναζητώντας τις καλύτερες προσφορές για να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία – από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές.

Φέτος, τα Public μετατρέπουν τη λίστα επιθυμιών σε πραγματικότητα με προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Από τα must-have Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) από 697,99€ στα 499,90€ που συνδυάζει στιλ και λειτουργικότητα, μέχρι το Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB από 399,90€ στα 279€, για τους λάτρεις των smartphones και την 4K Smart QLED TV 55’’ της Samsung από 799€ στα 499€ για απολαυστικές οικογενειακές στιγμές – η τεχνολογία αιχμής είναι πιο προσιτή από ποτέ.

Για ένα σπίτι που λάμπει, οι σκούπες stick Dyson V10 Absolute από 599€ στα 479€, Xiaomi G20 max από 349€ στα 199€, αλλά και η Xiaomi Robot Vacuum S40 από 249€ στα 159€ κάνουν τις καθημερινές δουλειές, ενώ το πλυντήριο LG F4R3010NSWB 10 κιλών από 698,99€ στα 549,99€ φέρνει την premium ποιότητα στο σπίτι. Για όσους αναζητούν πολυτέλεια, το εμβληματικό Dyson Airwrap Multistyler HS05 από 498,99€ στα 379€ αποτελεί το απόλυτο δώρο περιποίησης. Τέλος, για κάθε λάτρη της ανάγνωσης: Με εκπτώσεις 50% σε επιλεγμένους κωδικούς Best Seller βιβλίων, τα Public κάνουν τη γνώση και τη φαντασία προσιτές σε όλους.

Είτε ψάχνετε το τέλειο δώρο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, είτε θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, τα Ho-Ho-Hot Deals των Public έχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Παράλληλα με τις Black Friday επιλογές, βασικά πλεονεκτήματα που κάνουν τα Public ιδανικό προορισμό είναι:

● Δυνατότητα αλλαγής έως 10/01/2026: Κατανοώντας ότι τα Χριστουγεννιάτικα δώρα χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, τα Public επεκτείνουν τη διάρκεια ισχύος της Κάρτας Αλλαγής έως τις 10 Ιανουαρίου για αγορές που πραγματοποιούνται από τις 13 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου. Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν τα δώρα τους σε τιμές Black Friday, με τη σιγουριά ότι θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής σε περίπτωση που χρειαστεί.

● Υπηρεσία Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής: Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές να ψωνίζουν με απόλυτη σιγουριά είδη τεχνολογίας και οικιακών συσκευών, γνωρίζοντας ότι η διαφορά στην τιμή καλύπτεται, ακόμη και αν αυτή προκύψει μέσα στις επόμενες 14 ημέρες από την αγορά. H επιστροφή της διαφοράς γίνεται εύκολα και γρήγορα σε ευρώ μέσω του Public Wallet. Η αξία θα είναι διαθέσιμη για τις επόμενες αγορές, όποτε επιθυμεί ο καταναλωτής.

● Άτοκες Δόσεις με πιστωτική κάρτα: Ευελιξία πληρωμής για κάθε προϋπολογισμό με πιστωτική κάρτα.

● Public+: Επιστροφή ευρώ στο Public Wallet για επόμενες αγορές στα καταστήματα Public ή στο public.cy.

Η καμπάνια “Merry Friday” έρχεται να θυμίσει ότι η Black Friday δεν είναι μόνο η στιγμή για μεγάλες αγορές, αλλά και η ιδανική ευκαιρία να ετοιμαστεί το καταναλωτικό κοινό έγκαιρα για τις γιορτές, με τις πιο έξυπνες και συμφέρουσες επιλογές.

Γιατί φέτος, το γράμμα στον Άη Βασίλη, θα απαντηθεί νωρίτερα στα Public!