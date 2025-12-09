Ο Όμιλος Υπεραγορών MAS παρέδωσε την επιταγή για τη στήριξη της Θεραπευτικής Κοινότητας Απεξάρτησης «Αγία Σκέπη»!

Ο Όμιλος Υπεραγορών MAS, σε συνεργασία με τις εταιρίες PIP - P. Ioannides Packaging LTD, Kalopsidiotes LTD, Sesa, Farmakas LTD, ANTIMA TRADING LTD και Signway LTD στο πλαίσιο δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνεχίζει έμπρακτα την προσφορά του δείχνοντας τη διαχρονική στήριξη και συμπαράσταση του ομίλου σε ευάλωτα κοινωνικά σύνολα και κοινότητες που χρήζουν άμεσης βοήθειας.

Η εκστρατεία «Μαζί στον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις», που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά, ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τέλη Οκτώβρη. Κατά την διάρκεια αυτής της ενέργειας, τοποθετήθηκαν 200 κουμπαράδες σε 58 Υπεραγορές MAS Παγκύπρια, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία σε χιλιάδες πελάτες να στηρίξουν τους συνανθρώπους μας που παλεύουν καθημερινά να ξεφύγουν από την εξάρτηση και να επανενταχθούν στην κοινωνία.

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Υπεραγορών MAS και των εταιριών PIP - P. Ioannides Packaging LTD, Kalopsidiotes LTD, Sesa, Farmakas LTD, ANTIMA TRADING LTD και Signway LTD, παρευρέθηκαν στο Φιλάνι, όπου βρίσκεται η Θεραπευτική Κοινότητα της Αγίας Σκέπης, και παρέδωσαν επιταγή ύψους €20,000 για τη στήριξη των συνανθρώπων μας που το έχουν άμεση ανάγκη, αναδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευση και προσήλωση του Ομίλου προς τον συνάνθρωπο.

Έχοντας ως βάση, το «Για Όλους MAS» ο Όμιλος Υπεραγορών MAS στηρίζει έμπρακτα το έργο της Θεραπευτικής Κοινότητας Απεξάρτησης «Αγία Σκέπη», αλλά και ένα πλήθος οργανωμένων συνόλων και πρωτοβουλιών με γνώμονα την αλληλεγγύη και την ανιδιοτέλεια που χαρακτηρίζει όλες τις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις του Ομίλου και των ανθρώπων του.