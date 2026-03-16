«EU Inc»: Η Ευρώπη ανοίγει τον δρόμο για εταιρείες χωρίς σύνορα στην Ενιαία Αγορά

*του Μάικλ ΜακΓκράθ

Η Ευρώπη είναι μοναδική. Διαθέτει ταλέντα παγκόσμιας κλάσης, μια αγορά 450 εκατομμυρίων καταναλωτών και μια ισχυρή παράδοση σταθερότητας και κράτους δικαίου. Όμως, σε μια παγκόσμια οικονομία που μεταβάλλεται ταχύτατα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ένας τόπος στον οποίο οι επιχειρηματίες επιλέγουν να οικοδομήσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται, οι αλυσίδες εφοδιασμού μεταβάλλονται και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων οικονομιών εντείνεται. Οι εταιρείες σήμερα έχουν να λάβουν σοβαρές αποφάσεις για το πού θα επιλέξουν να επενδύσουν και να επεκταθούν. Όπως επεσήμανε και η έκθεση Ντράγκι, η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να στηρίξει αποτελεσματικότερα τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες.

Ανταγωνιστικότητα σημαίνει η καινοτομία να μπορεί να ευδοκιμεί παράλληλα με τη δικαιοσύνη, η ανάπτυξη να συμβαδίζει με τη σταθερότητα και οι ευκαιρίες να στηρίζονται στην εμπιστοσύνη. Σε έναν κόσμο απρόβλεπτο, τα παραπάνω δεν αποτελούν μόνο οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά και στηρίζουν την πολιτική ανθεκτικότητα, την παγκόσμια επιρροή και τη δημοκρατική σταθερότητα της Ευρώπης.

Για να διατηρήσει και να ενισχύσει αυτό το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς της. Στα χαρτιά, είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Στην πράξη, οι δυνατότητές της παραμένουν εν μέρει αναξιοποίητες, ιδίως για όσες εταιρείες επιδιώκουν να αναπτυχθούν διασυνοριακά εντός της ΕΕ. Σήμερα, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν εντός της ΕΕ είναι αντιμέτωπες με 27 διαφορετικά συστήματα εταιρικού δικαίου. Ο κατακερματισμός αυτός επιβραδύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως των νεοφυών και των επεκτεινόμενων, αυξάνει το κόστος και τις αποθαρρύνει από το να επεκταθούν στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό και την τρέχουσα εβδομάδα θα παρουσιάσω την πρόταση για το 28ο καθεστώς, το οποίο αποκαλούμε, πιο απλά, «EU Inc». Πρόκειται για ένα προαιρετικό, εξ ορισμού ψηφιακό ευρωπαϊκό εταιρικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθάει τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντάς τους κίνητρα να παραμείνουν στην Ευρώπη.

Πέρυσι, εγώ και οι συνάδελφοί μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσαμε τη γνώμη επιχειρηματιών, επενδυτών και συμφεροντούχων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το μήνυμά τους ήταν ξεκάθαρο: Η Ευρώπη χρειάζεται ένα απλούστερο, πιο προβλέψιμο εταιρικό πλαίσιο για τις εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά.

Πάνω από το 85 % όσων απάντησαν στη στοχευμένη διαβούλευσή μας, ανέφεραν ότι οι διαφορές στο εταιρικό δίκαιο των διαφόρων κρατών αποτελούν σημαντικό εμπόδιο, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα δήλωσαν ότι η απουσία ενός αναγνωρίσιμου εμπορικού σήματος της ΕΕ για τις ιδιωτικές εταιρείες δυσχεραίνει την προσέλκυση επενδύσεων.

Το πλαίσιο EU Inc δίνει άμεση απάντηση στις ανησυχίες αυτές. Θα παρέχει ένα ενιαίο, προαιρετικό και εναρμονισμένο σύνολο εταιρικών κανόνων το οποίο θα μπορούν να επιλέξουν οι εταιρείες, αντί να είναι αντιμέτωπες με πολλαπλά εθνικά καθεστώτα. Αν και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των καινοτόμων, νεοφυών και επεκτεινόμενων εταιρειών, δεν θα περιορίζεται σε αυτές, αλλά θα απευθύνεται σε όλους τους ιδρυτές εταιρειών και σε όλες τις επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες που επιλέγουν τη μορφή EU Inc θα έχουν στη διάθεσή τους ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες. Οι επιχειρηματίες θα μπορούν να καταχωρίσουν πλήρως ηλεκτρονικά τις εταιρείες τους εντός 48 ωρών μέσω ενιαίου σημείου πρόσβασης, χωρίς ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Εξ ορισμού ψηφιακές καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της εταιρείας θα είναι οι εταιρικές διαδικασίες, με διαδικτυακές συνεδριάσεις μετόχων και διοικητικών συμβουλίων και εξορθολογισμένες ψηφιακές διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Η πρωτοβουλία EU Inc θα βοηθήσει επίσης τις ευρωπαϊκές εταιρείες στον ανταγωνισμό για την προσέλκυση ταλέντων. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της Ευρώπης είναι τα ταλέντα που διαθέτει. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες συχνά δυσκολεύονται να προσφέρουν ανταγωνιστικά κίνητρα στην αναγκαία κλίμακα. Το νέο πλαίσιο θα καταστήσει ευκολότερη την παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών για τους εργαζομένους, με κοινά χαρακτηριστικά σε όλη την ΕΕ. Έτσι οι εταιρείες θα μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα ταλέντα που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

Ευκολότερη θα γίνει και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Παρέχοντας μια σαφέστερη και πιο προβλέψιμη εταιρική δομή, η πρωτοβουλία EU Inc θα καταστήσει απλούστερη τη διασυνοριακή άντληση ιδίων κεφαλαίων από τις εταιρείες καθ’ όλο τον κύκλο ανάπτυξής τους, από τη φάση της νεοφυούς επιχείρησης έως την κρίσιμη φάση της επέκτασης.

Αυτό είναι σημαντικό διότι πολύ συχνά οι ευρωπαϊκές εταιρείες συναντούν εμπόδια εκεί που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν. Αντιμέτωπες με ρυθμιστική πολυπλοκότητα στην ενιαία αγορά, πολλές επιλέγουν να επεκταθούν αλλού —ιδίως στις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ο καλύτερος τόπος στον κόσμο για να οικοδομήσει κανείς την επιχείρησή του. Έχουμε τα ταλέντα που χρειάζονται. Έχουμε και τις ιδέες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον, χάρη στο οποίο οι εταιρείες θα μπορούν να επεκταθούν με την ίδια ευκολία είτε σε ολόκληρη την Ευρώπη είτε εντός μίας χώρας, και να κρατήσουμε την ευρωπαϊκή καινοτομία στην Ευρώπη.

Το 28ο καθεστώς δεν αποτελεί, επομένως, μόνο μια τεχνική μεταρρύθμιση του εταιρικού δικαίου. Αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς.

Ταυτόχρονα, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να παραμείνει θεμελιωμένη στις βασικές μας αξίες: αξιοπιστία, προβλεψιμότητα και σεβασμός του κράτους δικαίου. Οι αξίες αυτές ενισχύουν την εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι θα δημιουργηθούν καλύτερες θέσεις εργασίας και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες μας και θα ενισχυθούν το βιοτικό επίπεδο και η ικανότητα της Ευρώπης να διαμορφώνει παγκόσμια πρότυπα.

Οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να φύγουν από την Ευρώπη για να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Παρέχοντας στις επιχειρήσεις ταχύτητα, απλότητα και κλίμακα, με το επίπεδο βεβαιότητας και εμπιστοσύνης για το οποίο διακρίνεται η Ευρώπη, το πλαίσιο EU Inc μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί η επόμενη γενιά εταιρειών της ΕΕ.

Το μήνυμά μας είναι απλό: Θέλετε να αναπτυχθείτε στο μέλλον; Η Ευρώπη είναι ανοικτή στην επιχειρηματικότητα.

*Ευρωπαίου Επιτρόπου