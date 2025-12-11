Η cdbbank στηρίζει τη μάχη ενάντια στον παιδικό καρκίνο

Η cdbbank εκφράζει τη βαθιά της εκτίμηση για την πρωτοβουλία του μέλους της ομάδας της, Γιάννου Ασσιώτη, ο οποίος συμμετείχε στον διεθνή αγώνα Τριάθλου στο Ντουμπάι με στόχο την ενίσχυση του ιδρύματος «Nicholas Zoe Foundation» και της εκστρατείας «Every Step Counts». Συνδέοντας τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και την προώθηση της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο, η προσπάθειά του αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της Τράπεζας.

Ο Γιάννος Ασσιώτης ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτητικό αγώνα που διεξήχθη στις 16 Νοεμβρίου, αφιερώνοντας την προσπάθειά του στην ενίσχυση νέων ερευνητικών προγραμμάτων για τη διάγνωση και τη θεραπεία των παιδιατρικών σαρκωμάτων. Όπως ανέφερε σε δήλωσή του: «Η συμμετοχή μου σε αυτό τον αγώνα αποκτά ιδιαίτερο νόημα καθώς στηρίζει έρευνα που μπορεί να σώσει ζωές παιδιών. Κάθε βήμα μετράει και κάθε προσπάθεια μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Παράλληλα, η ομάδα της cdbbank συνέβαλε ενεργά στην προσπάθεια, συγκεντρώνοντας χρηματικό ποσό που παραδόθηκε στο Nicholas Zoe Foundation, αναδεικνύοντας την αξία της ενσυναίσθησης, της συλλογικότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της Τράπεζας για την προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής του προσωπικού σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Με τέτοιες ενέργειες, η cdbbank επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός που επενδύει στο κοινό καλό και ενισχύει την κυπριακή κοινωνία.