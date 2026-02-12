«Μου άρεσε το βίντεο βασανιστηρίων»: Το ανατριχιαστικό email του Επστάιν σε μεγιστάνα του Ντουμπάι

Ανάμεσα στα εκατομμύρια αρχεία για τον Τζέφρι Επστάιν και τα ανατριχιαστικά βίντεο, φωτογραφίες και email υπάρχει ένα ανατριχιαστικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: «Λάτρεψα το βίντεο με τα βασανιστήρια».

Τα αρχεία που πρόσφατα έγιναν μερικώς δημόσια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως ανατριχιαστικές ανταλλαγές email που εμπλέκουν έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο λόγος για τον Sultan Ahmed bin Sulayem, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του παγκόσμιου ναυτιλιακού και logistics ομίλου DP World, και μέλος μιας από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες των Εμιράτων, ο οποίος εμφανίζεται στα δημοσιοποιημένα έγγραφα να έχει ανταλλάξει εκτενές και ιδιαιτέρως προσωπικό περιεχόμενο με τον Επστάιν, ακόμα και μετά τη δικαστική καταδίκη του τελευταίου για χρήση ανήλικης για πορνεία το 2008.

Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα στοιχεία είναι ένα email που έχει ημερομηνία 24 Απριλίου 2009, και σε αυτό ο Επστάιν έγραφε:

«Πού βρίσκεσαι; Είσαι καλά; Μου άρεσε το βίντεο βασανιστηρίων».

Το συγκεκριμένο μήνυμα είχε αρχικά λογοκριθεί και δεν φαινόταν το όνομα του παραλήπτη του μηνύματος, όμως εκτιμάται από βουλευτές ότι ο παραλήπτης του ήταν ο Bin Sulayem, κάτι που αποκάλυψε ο ίδιος ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι σε συνεδρίαση του Κογκρέσου, ζητώντας πλήρη διαφάνεια από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέτρεψε πρώτη φορά στους Αμερικανούς βουλευτές να έχουν πρόσβαση σε μη λογοκριμένα αρχεία του Επστάιν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον Κάνα και στον Τόμας Μάσι να ταυτοποιήσουν τους άνδρες που τα ονόματά τους είχαν λογοκριθεί. Ο Κάνα δήλωσε ότι οι αρμόδιοι του DOJ έκρυψαν τα ονόματα «χωρίς εμφανή λόγο». Το όνομα του Sultan Ahmed bin Sulayem, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, εμφανίζεται εκτενώς στα αρχεία, μαζί με φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Επστάιν.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι σήμερα δώσει πλήρεις εξηγήσεις για το περιεχόμενο ή τη φύση του συγκεκριμένου «βίντεο», και η έκφραση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο ανδρών κάλυπταν μεγάλο χρονικό διάστημα και περιείχαν περιγραφές προσωπικών εμπειριών, περιλαμβανομένων αναφορών σε ερωτικές σχέσεις, και γενικότερα ανταλλαγές που συνεχίστηκαν για πάνω από μια δεκαετία, ακόμα και μετά την καταδίκη του Επστάιν.

Με πληροφορίες από Telegraph/huffpost.gr