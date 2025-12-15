«Blooming at Christmas» - Εναλλακτικά χριστουγεννιάτικα στολίδια που ανθίζουν ως σύμβολο ελπίδας και προσφοράς

Οι υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ενώνουν δυνάμεις για στήριξη ευάλωτων οικογενειών

Οι υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ ενώνουν δυνάμεις με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για ακόμη μια χρονιά, στηρίζοντας την ανανεωμένη χριστουγεννιάτικη εκστρατεία αγάπης του Τμήματος Νέων, με τίτλο «Blooming at Christmas» και μήνυμα «Στόλισε ελπίδα. Φύτεψε αγάπη». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τη χαρά των γιορτών με την οικολογική συνείδηση και την κοινωνική προσφορά.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, διατίθενται τρία εναλλακτικά χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπάλα, αστέρι και δέντρο, κατασκευασμένα από βιοδιασπώμενο χαρτί, ενσωματωμένα με σπόρους πετούνιας. Μετά το τέλος των γιορτών, τα στολίδια μπορούν να φυτευτούν, ανθίζοντας ως ένα ζωντανό σύμβολο ελπίδας και αναγέννησης.

Τα στολίδια θα διατίθενται σε όλες τις υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ από τις 15 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 4 Ιανουαρίου 2026, στην τιμή των €2. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμα και μέσω εκδηλώσεων του Τμήματος Νέων, καθώς και από τα γραφεία του Τμήματος Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (τηλ. επικοινωνίας: 22 665166).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά έσοδα της εκστρατείας θα διατεθούν για την ενίσχυση των χριστουγεννιάτικων πακέτων αγάπης, τα οποία προσφέρει κάθε χρόνο ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός σε ευάλωτες οικογένειες μαθητών, στηρίζοντας ουσιαστικά όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κατά την εορταστική περίοδο.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κ. Μάριος Αργυρού, ανέφερε: «Με τη νέα μας εκστρατεία «Blooming Christmas» θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας και συνέχειας. Κάθε στολίδι δεν αποτελεί μόνο μια όμορφη χριστουγεννιάτικη επιλογή αλλά μια μικρή πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευθύνης. Καλούμε το κοινό να στηρίξει την εκστρατεία και να μετατρέψει τα φετινά Χριστούγεννα σε πολύχρωμη γιορτή προσφοράς».