Παπαδούρης: Με θετικά στοιχεία και εμφανείς ελλείψεις ο Προϋπολογισμός

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 έχει θετικά στοιχεία, έχει όμως και εμφανείς ελλείψεις, ανέφερε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, στην ομιλία του κατά την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

«Η μικρή και μικρομεσαία τάξη πιέζεται και οι νέοι δυσκολεύονται να χαράξουν μια αυτόνομη πορεία ζωής. Δυσκολεύονται να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν οικογένεια, δυσκολεύονται ακόμα και να ονειρευτούν ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον», επεσήμανε.

«Τη στιγμή που η μακροοικονομία δείχνει σταθερή, η μικροοικονομία της καθημερινότητας παραμένει εύθραυστη. Οι συντάκτες του προϋπολογισμού, οφείλουν επιτέλους να το αναγνωρίσουν αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται περισσότερη κοινωνική ευαισθησία, ή έστω, ταξική συνείδηση».

Ο κ. Παπαδούρης ζήτησε «μια πιο δίκαιη φορολογική κατανομή, όπως τη μείωση του ΦΠΑ σε ένα πιο διευρυμένο κατάλογο κωδικών προϊόντων πρώτης ανάγκης και ενίσχυση των ελέγχων για φοροδιαφυγή, ειδικά στους μεγάλους παίκτες της αγοράς». Πρότεινε επίσης την παραχώρηση κινήτρων για επενδύσεις που δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στην προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων είπε ότι υπήρξε βελτίωση των τελικών κειμένων των σχετικών νομοσχεδίων σε σχέση με τα αρχικά κείμενα και χαιρέτισε «τη δεκτικότητα που επέδειξε ο Υπουργός Οικονομικών στις προτάσεις όλων των κομμάτων για μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

Επίσης, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του Κράτους συμπεριλαμβάνει δαπάνες για κοινωνική πολιτική, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών δεν καταλήγει στους πραγματικά αδύναμους.

«Αντί για οριζόντια επιδοματική πολιτική, χρειάζεται μια πιο στοχευμένη ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε πολιτικές που μειώνουν το κόστος ζωής και στοχεύουν σε μια πιο αποτελεσματική πρακτική ουσιαστικής κοινωνικής φροντίδας», τόνισε.

«Ο προϋπολογισμός ορθά μιλά για επενδυτική ανάπτυξη και εξωστρέφεια», είπε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «χρειάζεται να επιτύχουμε πιο ανθεκτικές υποδομές, με σχέδιο, να επενδύσουμε ουσιαστικά στην καινοτομία αντί να περιοριζόμαστε μόνο σε επιδοτήσεις προς μεγάλες εταιρείες, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας».

«Η Κύπρος δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο με τριτογενή τομέα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια κατάσταση αποθήκης εργασίας. Χρειάζεται να γίνει κόμβος γνώσης, τεχνολογίας και βιώσιμης παραγωγής», υπογράμμισε ο κ. Παπαδούρης.

Ανέφερε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μιας ανεξάρτητης μονάδας αξιολόγησης δημοσίων δαπανών. «Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό πρέπει να ενισχύσουμε το ηλεκτρονικό σύστημα των ανάδοχων εργολάβων, ώστε για κάθε ευρώ που δαπανάται, να έχουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα και δημόσια προσβάσιμη πληροφόρηση», ανέφερε.

Για την κλιματική κρίση, είπε, «χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές, ΑΠΕ και αγροτική προσαρμογή. Χρειάζονται βελτιώσεις και διορθώσεις ώστε να μην έχουμε τραγικές απώλειες υδάτων, για τις ΑΠΕ χρειάζεται ενίσχυση του ενεργειακού δικτύου και για την αγροτική προσαρμογή χρειάζονται εναλλακτικοί τρόποι καλλιέργειας και παραγωγής», συμπλήρωσε.

Για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, είπε, «χρειάζεται μακροπρόθεσμη και ουσιαστική πολιτική στήριξης των νέων οικογενειών, περαιτέρω στήριξη της εργαζόμενης γυναίκας και μέτρα που θα επιτύχουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Αναφερόμενος στο θέμα της ΑΤΑ, ο Σταύρος Παπαδούρης είπε πως «είδαμε για ακόμη μια φορά να επωφελούνται μόνο όσοι ήδη τη λάμβαναν». «Εμείς ως Κίνημα Οικολόγων είχαμε προτείνει η αναπροσαρμογή να αποδίδεται αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος του μισθού ή να τεθεί ανώτατο όριο, προστατεύοντας κυρίως τους χαμηλά αμειβόμενους. Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, υπέκυψε στις πιέσεις και έπραξε ακριβώς το αντίθετο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων είπε ότι «έχει θετικά στοιχεία, έχει όμως και εμφανείς ελλείψεις».

«Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισμό ενός ευρωπαϊκού σύγχρονου κράτους. Δικαιοσύνη, Ανάπτυξη και Εμπιστοσύνη», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι «σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, οφείλουμε ως Κύπριοι να είμαστε μεταξύ μας ενωμένοι και μονοιασμένοι, γιατί απέναντί μας καραδοκεί ακόμα η ιμπεριαλιστική Τουρκία». «Για εμάς», σημείωσε, «το κυπριακό πρόβλημα παραμένει πρόβλημα εισβολής, κατοχής και κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων και απορρίπτει κάθε μορφής διχοτόμηση». «Είναι υψίστης σημασίας», τόνισε, «η συνέχιση της διεθνούς προσωπικότητας και αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα και με το πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας μια λύση βιώσιμη, λειτουργική, συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Η κατοχή, ο εποικισμός, ο σφετερισμός, η καταστροφή του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν θα νομιμοποιηθούν ποτέ στη συνείδησή μας», είπε, προσθέτοντας ότι «την ίδια ώρα, η Άγκυρα παραμένει αμετακίνητη, επιδιώκοντας τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης και του εποικισμού. Ακόμα και στις πιο απλές πτυχές, η τουρκική πλευρά όχι μόνο αρνείται να συνεργαστεί αλλά προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες που υπονομεύουν κάθε προσπάθεια επανένωσης», ανέφερε.

«Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η δημιουργία δεδομένων για επανέναρξη παραγωγικών συνομιλιών, έστω και μετά από μια επταετία», τόνισε.

