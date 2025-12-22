Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Λεμεσός στους ρυθμούς του DIMCO BELLS! Την πιο όμορφη εποχή του χρόνου γιόρτασε η DIMCO σε μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 το απόγευμα, η DIMCO υποδέχθηκε φίλους, πελάτες και συνεργάτες σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο DIMCO Lighting Showroom στη Λεμεσό, αναδεικνύοντας το  εορταστικό concept «DIMCO BELLS» που τρέχει σε όλη τη γιορτινή της επικοινωνία.

Το «DIMCO BELLS» δεν ήταν απλώς ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο πάρτι, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία για την εταιρεία να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι τη στηρίζουν διαχρονικά. Παράλληλα, η εκδήλωση έδωσε στην DIMCO τη δυνατότητα να τιμήσει την εορταστική περίοδο και να τη γιορτάσει μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους της.

Η ατμόσφαιρα στον χώρο ήταν όπως είναι φυσικό φωτεινή και ζεστή, γεμάτη από όλα τα όμορφα συναισθήματα που φέρνει το κλείσιμο μιας ακόμη επιτυχημένης χρονιάς για την εταιρεία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν VIP’s προσκεκλημένοι, συνεργάτες και πελάτες, που απόλαυσαν υπέροχα κοκτέιλ με ονόματα που είχαν ως έμπνευση τα Χριστούγεννα αλλά και τα αγαπημένα προϊόντα της εταιρείας! Όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν έζησαν πραγματικά ξέγνοιαστες και φωτεινές στιγμές μέσα στο κλίμα των γορτινών αυτών ημερών.

Το «παρών» τους έδωσαν ο Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αλέξης Δημητρίου, καθώς και ο Store Manager κ. Μάρκος Ευρυπίδου, οι οποίοι υποδέχθηκαν θερμά τους παρευρισκόμενους και μοιράστηκαν μαζί τους το εορταστικό πνεύμα, καθώς και τη φιλοσοφία της DIMCO για διαρκή εξέλιξη στον χώρο του φωτισμού.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μάρκος Ευρυπίδου:

«Σας καλωσορίζουμε θερμά στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ετοιμάσαμε για εσάς μια φωτεινή βραδιά με φαγητό, ποτό και μικρά δώρα, ως ένδειξη εκτίμησης για την ολόχρονη στήριξή σας! Βρισκόμαστε εδώ για να γνωριστούμε καλύτερα και να θέσουμε τις βάσεις για μια δυνατή και αποδοτική συνεργασία στο μέλλον. Πιστεύουμε στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και είμαστε δίπλα σας για κάθε ανάγκη στον χώρο του φωτισμού.»

