Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί.

Σύμφωνα με ανάρτησή του, στο Χ η κίτρινη προειδοποίηση αφορά συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων και τίθεται σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου 2026, και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων, ενδέχεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να ενισχυθούν, ενώ η συνολική βροχόπτωση τοπικά, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ενδέχεται να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά το 24ωρο, με την ένταση της βροχής να φτάνει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

