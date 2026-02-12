Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί.
Σύμφωνα με ανάρτησή του, στο Χ η κίτρινη προειδοποίηση αφορά συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων και τίθεται σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου 2026, και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου 2026.
Κατά τη διάρκεια των φαινομένων, ενδέχεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να ενισχυθούν, ενώ η συνολική βροχόπτωση τοπικά, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ενδέχεται να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά το 24ωρο, με την ένταση της βροχής να φτάνει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.
