Η Emirates προχωρά σε συμφωνία με το Dubai Investments Park για τη δημιουργία νέου Cabin Crew Village

Η Emirates υπέγραψε συμφωνία με το Dubai Investments Park (DIP) για την απόκτηση γης με σκοπό την ανάπτυξη ενός νέου, ειδικά σχεδιασμένου Cabin Crew Village. Η επένδυση, συνολικού ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ντιράμ, θα περιλαμβάνει μία ανάπτυξη μικτής χρήσης και οικιστικού χαρακτήρα, σχεδιασμένη να φιλοξενήσει έως και 12.000 μέλη πληρώματος καμπίνας.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Ali Mubarak Al Soori, Διευθυντή Προμηθειών και Εγκαταστάσεων της Emirates, και τον Khalid Bin Kalban, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dubai Investments, παρουσία του Adel Al Redha, Αναπληρωτή Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Λειτουργιών της Emirates, του Abdulaziz Bin Yagub Al Serkal, CEO της Glass LLC – Dubai Investments, καθώς και του Omar Al Mesmar, Γενικού Διευθυντή του Dubai Investments Park, μαζί με ανώτατα στελέχη και από τους δύο οργανισμούς. Η έναρξη των εργασιών κατασκευής, προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναμένεται το 2029. Η ανάπτυξη θα υλοποιηθεί μέσω μακροπρόθεσμης μίσθωσης γης.

Το Cabin Crew Village θα αποτελείται από 20 σύγχρονα οικιστικά κτίρια, ύψους 19 ορόφων το καθένα, και θα προσφέρει έναν συνδυασμό διαμερισμάτων ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, σχεδιασμένων με γνώμονα την άνεση και την καθημερινή λειτουργικότητα του πληρώματος καμπίνας.

Ο Ali Mubarak Al Soori, Διευθυντής Προμηθειών και Εγκαταστάσεων της Emirates, δήλωσε:

«Τα πληρώματα καμπίνας βρίσκονται στο επίκεντρο της εμπειρίας που προσφέρει η Emirates στους επιβάτες της. Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη συνολική μας δέσμευση για τη στήριξη της ευημερίας τους, μέσω της παροχής χώρων διαβίωσης σχεδιασμένων με βάση τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους. Το Cabin Crew Village θα προσφέρει στα πληρώματά μας όλα όσα χρειάζονται μέσα σε μία ενιαία, προσεκτικά μελετημένη ανάπτυξη, με εύκολη πρόσβαση σε καθημερινές υπηρεσίες, εγκαταστάσεις αναψυχής και κοινόχρηστους χώρους που ενισχύουν το αίσθημα κοινότητας. Παράλληλα, το έργο αυτό αποτελεί μία στρατηγική επένδυση για το μέλλον της Emirates, υποστηρίζοντας τα σχέδιά μας για τη μετάβαση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή μας τα επόμενα χρόνια».

Ο Omar Al Mesmar, Γενικός Διευθυντής του Dubai Investments Park, σχολίασε:

«Το Dubai Investments Park έχει εξελιχθεί σε έναν προορισμό όπου παγκόσμιες επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν φιλόδοξα έργα μέσα σε ένα πλήρως ολοκληρωμένο και προσανατολισμένο στο μέλλον περιβάλλον. Η συνεργασία του DIP με την Emirates αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν κορυφαίοι οργανισμοί στις υποδομές και το ρυθμιστικό μας οικοσύστημα και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως κόμβου οραματικών επενδύσεων. Η ανάπτυξη αυτή θα εμπλουτίσει τη δυναμική κοινότητα του DIP, υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάδειξη του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κέντρου επιχειρηματικότητας και ευκαιριών. Το DIP παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία συνεργασιών που προσφέρουν ουσιαστική, μακροπρόθεσμη αξία στο εμιράτο».

Το Crew Village έχει σχεδιαστεί ως ένας ολοκληρωμένος προορισμός τρόπου ζωής, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα παροχών που υποστηρίζουν την υγεία και την ευεξία της κοινότητας των πληρωμάτων της αεροπορικής εταιρείας. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει έναν πολυλειτουργικό κόμβο με επιλεγμένα καταστήματα λιανικής, εστιατόρια και χώρους εστίασης, καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις άσκησης, ιατρικές κλινικές και ειδικά διαμορφωμένους δημόσιους χώρους και πάρκα.

Οι κάτοικοι θα ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν έναν ενεργό, υπαίθριο τρόπο ζωής, με διαδρομές περιπάτου, πισίνες τύπου resort, διαμορφωμένους κήπους και εκτεταμένους πράσινους χώρους να διατρέχουν ολόκληρη την ανάπτυξη.

Κάθε κτίριο θα διαθέτει επίσης τις δικές του αυτόνομες εγκαταστάσεις, διασφαλίζοντας άνεση και εύκολη πρόσβαση για όλα τα μέλη του πληρώματος που θα διαμένουν εκεί.

Σε στρατηγική τοποθεσία, σε ίση απόσταση μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Ντουμπάι (DXB) και του Διεθνούς Αεροδρομίου Al Maktoum, το Emirates Crew Village έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τα μακροπρόθεσμα επιχειρησιακά πλάνα της αεροπορικής εταιρείας και τη μετάβασή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum, προσφέροντας ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή εμπειρία διαβίωσης για τους ανθρώπους της.

Σχετικά με το Dubai Investments Park

Το Dubai Investments Park (DIP) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πλήρως ολοκληρωμένες αναπτύξεις μικτής χρήσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτεινόμενη σε 23 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και συνδυάζοντας βιομηχανικές, logistics, εμπορικές, οικιστικές, λιανικές και ξενοδοχειακές ζώνες. Ιδρύθηκε το 1999 και αναπτύχθηκε από την Dubai Investments. Το DIP είναι ένα ανθεκτικό, υποδομοκεντρικό οικοσύστημα που φιλοξενεί περισσότερες από 1.200 εταιρείες, πάνω από 4.000 υπεκμισθώσεις και περισσότερους από 150.000 κατοίκους, με ποσοστό πληρότητας που έφτασε το 99,9% το 2025. Η στρατηγική τοποθεσία της κοινότητας, τα ισχυρά θεμέλια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) και το μακροπρόθεσμο μοντέλο μίσθωσης γης καθιστούν το DIP έναν από τους πλέον περιζήτητους κόμβους της περιοχής για επιχειρηματική δραστηριότητα και ποιοτική διαβίωση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.dipark.com

Σχετικά με τον όμιλο Dubai Investments PJSC

O Dubai Investments είναι ένας εισηγμένος στα χρηματιστήρια, πολυ-περιουσιακός επενδυτικός Όμιλος με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων, δημιουργώντας βιώσιμες χρηματοοικονομικές αποδόσεις για τους μετόχους του. Ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους επενδυτικούς Ομίλους στα ΗΑΕ, αναλαμβάνοντας την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με δυναμικούς οργανισμούς, δημιουργώντας επενδυτικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την περιοχή.

Με περισσότερους από 15.000 μετόχους, καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 4,25 δισ. ντιρχάμ και συνολικά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 23 δισ. ντιρχάμ, ο Όμιλος αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία του για να επεκτείνεται και να λειτουργεί ως αξιόπιστος μοχλός ανάπτυξης για επιχειρήσεις σε τομείς όπως τα ακίνητα, η μεταποίηση, η υγεία, η εκπαίδευση, οι επενδύσεις και οι υπηρεσίες. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, που περιλαμβάνει εταιρείες πλήρους και μερικής ιδιοκτησίας, αντικατοπτρίζει τη διαρκή στρατηγική εστίαση στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη, σύμφωνα με τις εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς. Με μακροπρόθεσμη, στρατηγική και δημιουργική προσέγγιση, και με έμφαση στις βιώσιμες αποδόσεις και την κεφαλαιακή ανάπτυξη, η Dubai Investments συνεργάζεται σε επενδυτικές στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Συμπληρώνοντας τους στρατηγικούς της στόχους και δημιουργώντας αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο Όμιλος επιδιώκει την ανάπτυξη μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και επιχειρηματικών επεκτάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://dubaiinvestments.com/