Αραγτσί: Οι ΗΠΑ μας αντιγράφουν - Μας χτυπούν με κλώνους των ιρανικών Shahed

Τις ΗΠΑ κατηγόρησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι κατασκεύασαν αντίγραφα των ιρανικών drones Shahed και χτυπούν με αυτά στόχους σε αραβικά κράτη, ενώ αρνήθηκε ότι η χώρα του έπληξε άλλους στόχους εκτός από αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις.

«Οι Αμερικανοί έχουν κατασκευάσει drones παρόμοια με τα δικά μας Shahed, που ονομάζονται Lucas, και με αυτά εξαπολύουν επιθέσεις σε στόχους σε αραβικές χώρες», με απώτερο σκοπό να βλάψει τις σχέσεις αυτών των χωρών με την Τεχεράνη δήλωσε ο Ιρανός ανώτατος διπλωμάτης μιλώντας στον ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed.

«Είμαστε σε διαδικασία να σχηματίσουμε μια επιτροπή με τις χώρες της περιοχής για να διερευνήσουμε τους πολιτικούς στόχους που έχουν δεχθεί επίθεση», πρόσθεσε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο Αραγτσί σημείωσε ότι το Ιράν είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα φέρει «ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο», διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί καμία συγκεκριμένη πρόταση.

cnn.gr

