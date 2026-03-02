Συνεργασίες με νόημα ζωής: Ο ΠΑΣΥΚΑΦ τίμησε τους «Ambassadors» σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, η εκδήλωση του ΠΑΣΥΚΑΦ στο πλαίσιο του νέου εταιρικού προγράμματος στήριξης «Ambassadors of Life», το οποίο αναδεικνύει τη δύναμη των συνεργασιών με ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας και αποτέλεσε μια ξεχωριστή βραδιά αναγνώρισης και τιμής προς τους Ambassadors του ΠΑΣΥΚΑΦ, καθώς και προς εταιρείες και οργανισμούς που στηρίζουν με συνέπεια και αφοσίωση την αποστολή του Συνδέσμου.

Το πρόγραμμα «Ambassadors of Life» αποτελεί μια οργανωμένη πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΚΑΦ με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων συνεργασιών με τον επιχειρηματικό τομέα και οργανωμένα σύνολα, οι οποίες συμβάλλουν έμπρακτα στη στήριξη των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών του Συνδέσμου.

Κατά τον χαιρετισμό του, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, εξήρε το πολυετές έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και των ουσιαστικών συνεργασιών στη στήριξη των ατόμων με καρκίνο, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ, κ. Νικόλας Φιλίππου, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία και τον σκοπό του προγράμματος «Ambassadors of Life», παρουσιάζοντας τις βασικές δράσεις και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του Συνδέσμου. Τόνισε ότι οι σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες αποτελούν θεμέλιο για τη βιώσιμη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών του ΠΑΣΥΚΑΦ προς τα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ευρύτερης συμμετοχής και στήριξης της κοινωνίας στο έργο και την αποστολή του Συνδέσμου.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΚΑΦ, Δρ. Άννα Αχιλλεούδη, ευχαρίστησε θερμά όλους τους υποστηρικτές και συνεργάτες του Συνδέσμου, επισημαίνοντας ότι η έμπρακτη στήριξή τους μεταφράζεται καθημερινά σε φροντίδα, αξιοπρέπεια και ελπίδα για τα άτομα που βιώνουν την εμπειρία του καρκίνου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία και δράσεις που αναδεικνύουν το έργο και την κοινωνική προσφορά του ΠΑΣΥΚΑΦ, καθώς και το όραμά του για τη συνεχή ενίσχυση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου.

Η αποψινή βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδότησε την πρώτη διοργάνωση των Βραβείων «Ambassadors» από τον ΠΑΣΥΚΑΦ, μέσα από τα οποία τιμήθηκαν άνθρωποι, εταιρείες και οργανισμοί που έχουν επιλέξει να σταθούν έμπρακτα δίπλα σε όσους βιώνουν την εμπειρία του καρκίνου, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη.

Με τη στάση και τη διαχρονική τους στήριξη, οι βραβευθέντες υπενθυμίζουν ότι η ουσία της ζωής βρίσκεται στη συνεργασία, στο μοίρασμα και στο «μαζί». Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό αναγνώρισης, τιμής και ευγνωμοσύνης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνέπειας, της ευαισθησίας και των αξιών στη συλλογική προσπάθεια στήριξης του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά την προσφορά και την αποστολή του, επιβεβαιώνοντας ότι οι ουσιαστικές συνεργασίες μπορούν να έχουν πραγματικό και θετικό αντίκτυπο στη ζωή των συνανθρώπων μας.

Οι Βραβεύσεις της Βραδιάς

Βραβεία Ambassadors of Life Award 2025

ECOMMBX – Strategic Ally

Brain Rocket – Gold Ambassador

Island Oil Holdings Ltd – Gold Ambassador

Ancoria Bank – Silver Ambassador

Capacitor Partners – Bronze Ambassador

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς 2025

Allwyn, για τη διαχρονική και πολυεπίπεδη συμβολή της στις Υπηρεσίες και τα Προγράμματα Διαφώτισης και Έγκαιρης Διάγνωσης του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Βραβεία «Μαζί στη Ζωή» 2025

Allwyn – Υπερήφανος Υποστηρικτής

Eurobank – Υποστηρικτής

Cyta Business – Στρατηγικός Συνεργάτης

Mesimvria – Επίσημος Υποστηρικτής Προβολής

Alpha Κύπρου – Χορηγός Επικοινωνίας

Βραβεία Αλληλεγγύης και Προσφοράς 2025

A.J. Vouros Ltd

ACS Courier

Amathus Beach Hotel

Eastsib Foundation

Ernst & Young

EXNESS

Heinrich Schoeller Foundation

Michaels Automotive Ltd

Omonia Foundation

PaperWorks – Philippides

Safe Bulkers Inc.

Sir Reo Stakis Foundation

Thanos Hotels & Resorts

TITAN Office Furniture Ltd

XM Group

Σωματείο Δρομέων «Ευ Ζην»

Σωματείο Εθελοντών Σιάς

Βραβεία Διαχρονικής Στήριξης 2025