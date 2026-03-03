LIVE: Σε ύψιστο συναγερμό η Κύπρος μετά τη πτώση drone στη Βρετανική Βάση - Κλειστά σχολεία στη περιοχή Ακρωτηρίου, φτάνουν σήμερα οι ελληνικές Φρεγάτες

Απέπλευσαν για την Κύπρο οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με ιρανικά drone κατά της βρετανικής κυρίαρχης αεροπορικής βάσης του Ακρωτηρίου. Νωρίτερα, στη Μεγαλόνησο έφθασαν και δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 και έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Νέα κινητικότητα παρατηρήθηκε στη βάση του Ακρωτηρίου το βράδυ της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν βρετανική βάση στη νήσο είχαν εκτοξευθεί από τον γειτονικό Λίβανο.

Σήμερα φτάνει στη Κύπρο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε γνωστό ότι νωρίτερα τη Δευτέρα (02/03), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς επίσης ότι ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.