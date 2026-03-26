Η Κυπριακή Ομοσπονδία Wushu Kung Fu διοργάνωσε με επιτυχία το 6ο Επίσημο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Wushu

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 6ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Wushu το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026, στη Λευκωσία, συγκεντρώνοντας αθλητές, προπονητές και φίλους του αθλήματος από όλη την Κύπρο.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο επετειακό χαρακτήρα, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Wushu Kung Fu συμπληρώνει δέκα χρόνια λειτουργίας, σηματοδοτώντας μια δεκαετία συνεχούς ανάπτυξης, εξέλιξης και διεθνούς παρουσίας του αθλήματος στην Κύπρο.

Το πρωτάθλημα περιλάμβανε εντυπωσιακές επιδείξεις Taolu, καθώς και δυναμικούς αγώνες στις κατηγορίες Junior Sanda και Sanda, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των αθλητών και την πρόοδο που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι από κρατικούς και τοπικούς φορείς, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Wushu ως γέφυρας πολιτισμού και συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κίνας.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Κύπρος Ανδρέου ανέφερε ότι:

«Το Wushu στην Κύπρο συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, εμπνέοντας τη νέα γενιά αθλητών και προωθώντας αξίες όπως η πειθαρχία, ο σεβασμός και η αριστεία. Τα δέκα χρόνια λειτουργίας της Ομοσπονδίας αποτελούν ορόσημο και αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.»

Παράλληλα, τονίστηκε η αυξανόμενη διεθνής παρουσία της Κύπρου στο άθλημα, με συμμετοχές σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Sanda World Cup 2026 στην Κίνα και το 20ό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Wushu Kung Fu στη Λυών της Γαλλίας.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Wushu Kung Fu εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλα τα σωματεία, τους προπονητές, τους αθλητές, τους εθελοντές και τους γονείς για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Χορηγό Επικοινωνίας ΣΠΟΡ FM 95.0 για τη στήριξη και προβολή του αθλήματος.

Το Wushu στην Κύπρο συνεχίζει να μεγαλώνει, να δυναμώνει και να ενώνει.

Κυπριακή Ομοσπονδία Wushu Kung Fu