Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Ενδεχόμενο σχέδιο λύσης του Κυπριακού πριν το τέλος του 2026 – Φαίνεται ότι η Άγκυρα άναψε πράσινο φως

Εξελίξεις στο Κυπριακό και μάλιστα σε επίπεδο που ενδεχομένως να οδηγήσει ακόμη και σε ένα σχέδιο λύσης, προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία εξελίσσεται «μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Σε συνέντευξή του στον Alpha Κύπρου και στην Αιμιλία Κενεβέζου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως βλέπει «εξελίξεις γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο στην Τουρκία. Υπενθύμισε δε ότι ακολούθησε συνάντηση του ίδιου με τον ΓΓ του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες όπου τον ενημέρωσε για αυτή τη νέα πρωτοβουλία», προσθέτοντας ότι θεωρεί πως αυτή «θα οδηγήσει σε εξελίξεις».

Ερωτηθείς κατά πόσον η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σχέδιο λύσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε πως «μπορεί να είμαστε κοντά σε εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο λύσης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το κλειδί είναι στην Τουρκία», σημειώνοντας ότι μετά τη συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν είχε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, λέγοντας πως «δεν έχω συναντηθεί με τον κ. Ερντογάν αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη βάση αυτής της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφορά έκανε και στη θητεία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος «θέλει πριν ολοκληρωθεί η θητεία του στο τέλος του χρόνου» να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο», τονίζοντας ότι θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα η επόμενη διευρυμένη άτυπη διάσκεψη να πραγματοποιηθεί εντός του καλοκαιριού, τονίζοντας ότι θα είναι «καθοριστικής σημασίας».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνημένη βάση λύσης, αναφέροντας πως «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας», ενώ υπέδειξε ότι «η εντολή του γενικού γραμματέα είναι ξεκάθαρη από το Συμβούλιο Ασφαλείας».

Αναφερόμενος στον διεθνή παράγοντα, είπε ότι στις διεργασίες «συμμετέχουν σίγουρα οι εγγυήτριες δυνάμεις», προσθέτοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και έχει εκδηλώσει αυτό το ενδιαφέρον». Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμπλοκή από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε ερώτηση για την απουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απάντησε πως είναι σε συνεχή επαφή μαζί της και θεωρεί ότι θα είναι στην Κύπρο στις αρχές Ιουνίου και «εργάζεται στη βάση του σχεδίου» του Αντόνιο Γκουτέρες.

Ενεργειακά

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αναμένονται σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες σχετικά με τις συζητήσεις με την ΕXΧΟΝ για αξιοποίηση των υφιστάμενων οικοπέδων που κατέχει στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και την αδειοδότηση νέων οικοπέδων.

Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει θετική πορεία στις συνομιλίες με τους ενεργειακούς κολοσσούς ΕΝΙ και ΤΟΤΑL που ενδεχομένως να καταλήξουν τις επόμενες δύο εβδομάδες σε συμφωνία για πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσω Αιγύπτου.

Τιμή ρεύματος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα καρποφορήσουν μέχρι το τέλος του 2026.