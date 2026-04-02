Η Alpha Bank Κύπρου στηρίζει και φέτος την εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα»

Η Alpha Bank Κύπρου συμμετέχει για μία ακόμη χρονιά στην παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα», στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού για την ενίσχυση οικονομικά ευάλωτων οικογενειών σε όλη την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της φετινής της συμμετοχής, η Τράπεζα παρέδωσε δωροκουπόνια στον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου, προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες του Πάσχα.

Κύριος στόχος της εκστρατείας είναι να μη στερηθεί καμία ευάλωτη οικογένεια στην Κύπρο τα απαραίτητα από το πασχαλινό τραπέζι. Η φετινή πρωτοβουλία υλοποιείται για 12η χρονιά, προσφέροντας βοήθεια από το 2015 σε χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η επιτυχία της στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην πολύτιμη συμβολή του Δικτύου Εθελοντισμού, καθώς και στην κινητοποίηση οργανισμών, επιχειρήσεων και πολιτών από όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η συμμετοχή της Alpha Bank Κύπρου στην πρωτοβουλία, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας να στηρίζει την κοινωνία με ουσιαστικές πρωτοβουλίες προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Σε δήλωσή της η Έλενα Κωνσταντίνου-Ριρή, Διευθύντρια Επιχειρησιακής Περιοχής Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank Κύπρου, ανέφερε: «Στην Alpha Bank Κύπρου πιστεύουμε ότι η κοινωνική προσφορά αποκτά αληθινή αξία όταν απαντά σε πραγματικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την εκστρατεία ”Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα”, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια ώστε περισσότερες οικογένειες στην Κύπρο να έχουν τα απαραίτητα για τις γιορτινές ημέρες».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Ηλίας Δημητρίου, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Alpha Bank Κύπρου για τη στήριξή της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με οργανισμούς και επιχειρήσεις που συμβάλλουν διαχρονικά στην επιτυχία της εκστρατείας και στην ενίσχυση οικογενειών που έχουν ανάγκη.