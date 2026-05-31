Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο - Καταστράφηκε ολοσχερώς (βίντεο)

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε όχημα που κινείτο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 8:30 μ.μ., ενώ το όχημα οδηγείτο στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της εξόδου προς τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας και του Ζυγιστικού Σταθμού Λατσιών.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά κατασβέστηκε, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Παραμένει ακινητοποιημένο στη λωρίδα ασφαλείας, εκτός του δρόμου, ενώ έχει κληθεί ρυμουλκό όχημα για την παραλαβή του.

Η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο συνεχίστηκε κανονικά, με τον δρόμο να παραμένει ανοικτός για την κυκλοφορία. Γύρω στις 8:45 μ.μ. η κυκλοφορία διεξαγόταν χωρίς προβλήματα.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός οποιουδήποτε προσώπου.

