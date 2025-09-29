Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ2021-2027»: 4 Σχέδια €18 εκατ. για ενίσχυση της απασχόλησης

Σε τροχιά εφαρμογής βρίσκονται τέσσερα νέα Σχέδια Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων που αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού €18 εκατ., τα οποία έλαβαν πρόσφατα το «πράσινο φως» από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα εν λόγω Σχέδια, τα οποία προσθέτουν στην αγορά 2110 νέες θέσεις εργασίας, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό. Στόχος των Σχεδίων αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για ενεργοποίηση, κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, συνεισφέρουν στην προσπάθεια δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Φορέας υλοποίησης των Σχεδίων είναι το Τμήμα Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πρόκειται για τα ακόλουθα Σχέδια:

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη αδρανών γυναικών με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης

Με προϋπολογισμό €4 εκατ. που στοχεύει στη δημιουργία 470 θέσεων εργασίας, το εν λόγω Σχέδιο αφορά γυναίκες, οι οποίες είχαν μείνει εκτός αγοράς εργασίας για χρόνια και βρίσκονται αντιμέτωπες με εμπόδια στην επανένταξή τους. Το Σχέδιο συμβάλλει στην εξισορρόπηση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή των γυναικών.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη άνεργων γυναικών

Το Σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού €7 εκατ. καλύπτει 820 θέσεις εργασίας και προβλέπει την επιχορήγηση πρόσληψης άνεργων γυναικών από επιχειρήσεις. Στόχος του Σχεδίου, είναι η προώθηση της ισότητας και της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών

Με προϋπολογισμό €4 εκατ., το εν λόγω Σχέδιο προσφέρει κίνητρα στους εργοδότες για πρόσληψη 470 άνεργων ηλικίας άνω των 50 ετών. Στόχος του είναι η παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής της εν λόγω ηλικιακής ομάδας πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη νέων ηλικίας 15 - 29 ετών

Το τέταρτο Σχέδιο προβλέπει την πρόσληψη νέων ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται ούτε μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης. Με προϋπολογισμό €3 εκατ. που καλύπτει συνολικά 350 θέσεις εργασίας, στοχεύει στο να δώσει την πρώτη ουσιαστική εργασιακή εμπειρία, με ευέλικτους όρους απασχόλησης που να ταιριάζουν στις ανάγκες των νέων.

Οι πρόνοιες των Σχεδίων

Κοινός παρονομαστής και των τεσσάρων Σχεδίων είναι η επιδότηση, μέρους του μισθολογικού κόστους, με τη μορφή χορηγίας προς τις επιχειρήσεις, για δέκα μήνες συνεχούς απασχόλησης, με υποχρέωση του εργοδότη να διατηρήσει την απασχόληση του εργαζόμενου για άλλους δύο μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης. Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις πρόσληψης για ένταξη στο Σχέδιο και καταβολή της χορηγίας προς το Φορέα Διαχείρισης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Σχεδίων Χορηγιών του Τμήματος Εργασίας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 05/09/2025 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης ή σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο και την ιστοσελίδα του Φορέα Υλοποίησης (Τμήμα Εργασίας) για τη λήξη του Σχεδίου.

Σε δηλώσεις του ο/η κ. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ανέφερε: «Μέσω του Προγράμματος "ΘΑλΕΙΑ2021-2027", με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του κρατικού προϋπολογισμού, υλοποιούμε τέσσερα νέα στοχευμένα Σχέδια ενίσχυσης της απασχόλησης που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Με συνολικό προϋπολογισμό €18 εκατομμυρίων, τα Σχέδια δημιουργούν πέραν των 2000 νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την απασχόληση και προσφέροντας ευκαιρίες σε ευάλωτες ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν ανισότητες και εμπόδια στην αγορά εργασίας».