«Η δύναμη της ψυχής»: Ο Έλληνας που επέζησε από την επίθεση των Χούθι ευχαριστεί όσους στάθηκαν δίπλα του

Ανάρτηση στο Facebook έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέζησε από την επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το τέλος της δραματικής περιπέτειας που έζησε το καλοκαίρι. Ο ίδιος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό του και προσευχήθηκαν για εκείνον, αλλά και όσους αγωνιούσαν μαζί με την οικογένειά του εκείνες τις δύσκολες ώρες.

«Η δύναμη της ψυχής είναι μεγαλύτερη απ’ όλα»

Ο Βαγγέλης Σταρίδας μιλά για τη θέληση και τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης που, όπως αναφέρει, τον κράτησαν όρθιο σε μια εμπειρία που εύχεται να μη χρειαστεί να ζήσει κανείς. Περιγράφει την περιπέτειά του ως ένα βαθύ προσωπικό μάθημα ζωής, επισημαίνοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η εσωτερική δύναμη είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην οικογένειά του, που έζησε την αγωνία από μακριά, καθώς και στους ανθρώπους που αγωνιούσαν και προσεύχονταν όσο εκείνος πάλευε για την επιβίωσή του.





Η επίθεση που βύθισε το πλοίο

Το περιστατικό είχε συγκλονίσει τη χώρα στις αρχές του καλοκαιριού, όταν το εμπορικό πλοίο στο οποίο επέβαινε δέχθηκε σφοδρή επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα το σκάφος να βυθιστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός βρέθηκε στη θάλασσα για 48 ώρες, μαζί με μέλη του πληρώματος, αντιμέτωπος με την εξάντληση, τα κύματα και τον φόβο, σε μια μάχη επιβίωσης χωρίς καμία βεβαιότητα για το αν και πότε θα έρθει η διάσωση.

Οι ώρες στο νερό ήταν κρίσιμες, με τον ίδιο να παλεύει να κρατηθεί ζωντανός, διατηρώντας την ψυχραιμία του και την ελπίδα ότι θα εντοπιστεί εγκαίρως. Τελικά, η διάσωση ήρθε, σηματοδοτώντας το τέλος ενός εφιάλτη και την αρχή μιας δύσκολης πορείας ανάρρωσης.

Yemen's Houthis have released video of a second attack within days that ended with a commercial ship sinking in the Red Sea. At least four crew members from the Eternity C were killed and 15 others are missing. pic.twitter.com/NCNm4vHjkR — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2025

Η επιστροφή και η μαρτυρία

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακολούθησε μακρά αποκατάσταση τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Ο ίδιος είχε περιγράψει δημόσια την εμπειρία του σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Αυτοψία», μιλώντας για τις εκρήξεις, τον πανικό, τη στιγμή που έγινε σαφές πως το πλοίο δεν μπορούσε να σωθεί, αλλά και για την εσωτερική μάχη που έδωσε ώστε να μη λυγίσει.

Όπως είπε στην συγκλονιστική περιγραφή του, εκείνες τις ώρες σκεφτόταν την οικογένειά του και ιδιαίτερα την κόρη του, στην οποία είχε υποσχεθεί ότι «πάντα θα επιστρέφει».

Το μήνυμά του ανήμερα των Χριστουγέννων έρχεται ως μια υπενθύμιση αντοχής και πίστης στη ζωή, αλλά και ως ένας δημόσιος ευχαριστήριος λόγος προς όσους στάθηκαν δίπλα του στη δυσκολότερη στιγμή του.

Πηγή: iefimerida.gr