Οι δημοσκοπήσεις ως εργαλείο πολιτικής κατανόησης και επικοινωνίας

Eνημερωτική ημερίδα με τίτλο “Launching Integrity: Ethical Polling for Cyprus’ Pre-Election Period”, σε συνεργασία με τον τοπικό σύνδεσμο εταιρειών, ΣΕΔΕΑΚ (Σύνδεσμο Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς Κύπρου), διοργάνωσε η ESOMAR CONNECT.

Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές της, η εκδήλωση είχε στόχο να αναδείξει τη σημασία του Κώδικα Δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και παρουσίαση δημοσκοπήσεων, ερευνών και μελετών αγοράς, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, θεσμών και εταιρειών έρευνας.

Το καλωσόρισμα απηύθυνε η Πρόεδρος του ΣΕΔΕΑΚ, Ελένη Μαραγκού, η οποία τόνισε τη σημασία των δημοσκοπήσεων στο προεκλογικό περιβάλλον, επισημαίνοντας πως αποτελούν αντικειμενική αποτύπωση των απόψεων, ανησυχιών και προσδοκιών της κοινωνίας, και όχι εργαλείο πρόβλεψης εκλογικού αποτελέσματος.

Στη συνέχεια, ο Joachim Bretcha, Global General Manager της ESOMAR, απηύθυνε σημείωμα εκ μέρους του οργανισμού, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον εκπρόσωπο της ESOMAR Κύπρου, Λύσανδρο Χατζηλάμπρου, για τη συμβολή του στην επιτυχία της πρωτοβουλίας στη χώρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στρατηγική σημασία της Κύπρου ως δημιουργό χώρα αλλά και στρατηγικού κόμβου για την ανάπτυξη της έρευνας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ο κ. Bretcha αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της αυτορρύθμισης των αγορών και του διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας, ως εγγύηση διαφάνειας και αξιοπιστίας, αλλά και στην ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας διεξαγωγής δημοσκοπήσεων, ως θεμελιώδους προϋπόθεσης για τη δημοκρατική έκφραση του κοινού, και την ενημερωμένη δημόσια συζήτηση.

Ακολούθησε παρουσίαση από τον Λύσανδρο Χατζηλάμπρου, ο οποίος αναφέρθηκε εν τάχει στην ιστορία της ESOMAR, τον ρόλο που διαδραματίζει, την διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια γνώσεων που δημοσιοποιεί προς τα μέλη του, αλλά και τον Κώδικα Δεοντολογίας που καθορίζει τα πρότυπα διεξαγωγής και παρουσίασης δημοσκοπήσεων. Αναφέρθηκε στη σημασία της αυτοδιοίκησης και αυτορρύθμισης ως βασικών εργαλείων διασφάλισης ποιότητας και επαγγελματικής δεοντολογίας, εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ρύθμισης του επαγγέλματος είτε μέσω εσωτερικών μηχανισμών (self-regulation) είτε μέσω εξωτερικών θεσμικών παρεμβάσεων, όπως κυβερνητικών ρυθμίσεων, και παράλληλα, ανέλυσε τις τρεις “σεισμικές αλλαγές” που επηρέασαν τον κλάδο την τελευταία δεκαετία, και άρα ως εκ τούτου θεωρήθηκε επιβεβλημένο να ανανεωθεί ο κώδικας για να είναι απόλυτα ενημερωμένο και εναρμονισμένος με αυτές:

Πρώτον, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη συλλογή, επεξεργασία και κυρίως ανάλυση, δεδομένων, περιλαμβανομένων και των συνθετικών ερωτηθέντων.

Δεύτερον, τη ραγδαία διεύρυνση του οικοσυστήματος έρευνας αγοράς αφού σήμερα παρουσιάζονται εταιρείες παροχείς εργαλείων και μεσαζόντων και έχουν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσουν στη διεξαγωγή του επαγγέλματος έρευνας αγοράς.

Τρίτον, την κρίσιμη σημασία της διατήρησης του επιπέδου εμπιστοσύνης στα ψηλότερα δυνατά επίπεδα, αφού σήμερα βάλλεται κυρίως από το γεγονός ότι στην σημερινή εποχή αναπτύσσεται η παραπληροφόρηση αλλά και χειραγώγηση τόσο μέσω ψεύτικων ειδήσεων (fake news) όσο και κυρίως μέσα από τα ΜΚΔ (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). Επίσης, σημείωσε ότι τα επίπεδα εμπιστοσύνης επιβάλλεται να διατηρηθούν σε ψηλά επίπεδα, αφού το επάγγελμα στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που διακατέχονται οι εταιρείες τόσο από πλευράς πελατών τους, όσο και από πλευράς των ερωτώμενων που επενδύουν τον χρόνο τους για να δώσουν πληροφόρηση αλλά βεβαίως και από το ίδιο το κοινό το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι το φωτογραφικό στιγμιότυπο που παρακολουθεί είναι προϊόν πραγματικής εικόνας και όχι παραπληροφόρησης.

Ακολούθησαν δύο θεματικές συζητήσεις (panel discussions) με τη συμμετοχή πολιτικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου.

Η πρώτη συζήτηση, με θέμα “Ποια η σχέση των κομμάτων με τις δημοσκοπήσεις”, ανέδειξε τον ρόλο των ερευνών κοινής γνώμης ως εργαλείου πολιτικής κατανόησης και επικοινωνίας. Συμμετείχαν η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και η Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, με συντονίστρια την Αιμιλία Κενεβέζου.

Οι ομιλητές τοποθετήθηκαν γύρω από τη χρήση, ερμηνεία και πολιτική αξιοποίηση των δημοσκοπήσεων, καθώς και τα όρια μεταξύ πληροφόρησης και επιρροής του εκλογικού σώματος. Επίσης αναφέρθηκαν στην σημασία της επί μέρους ρύθμισης του επαγγέλματος σε συνεργασία με μέλη της ΣΕΔΕΑΚ που λειτουργούν κάτω από τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΣΟΜΑΡ και τήρηση των κανόνων της.

Η δεύτερη συζήτηση, με θέμα “Παράγοντες που δυσκολεύουν τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων - Πιθανές θεραπείες και λύσεις”, επικεντρώθηκε στις τεχνικές και θεσμικές προκλήσεις του κλάδου, όπως η μείωση της συμμετοχής πολιτών, η αξιοπιστία των μεθοδολογιών και η ανάγκη εκπαίδευσης του κοινού ως προς την κατανόηση των αποτελεσμάτων.

Συμμετείχαν ο Πάμπος Παπαγεωργίου, ο Δημήτρη Λοττίδη αλλά και τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ Χριστίνα Κόκκαλου και Παναγιώτης Παναγιώτου.

Σε όλες τις ομάδες συζήτησης κυρίευσε το θέμα ρύθμισης στην βάση των αρχών της δημοσίευσης αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, και συμφωνήθηκε όπως προκύψει περαιτέρω συζήτηση για να μπορέσει η οποιαδήποτε θεσμοθέτηση να γίνει και με την συμβολή των ειδικών. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να καλύψει, χωρίς όμως να περιορίσει την εξάσκηση του επαγγέλματος, παραμέτρους που να καθίστανται οι δημοσιεύσεις στα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων όσο πιο ακριβοδίκαια, αξιόπιστα και ακέραια μπορούν να είναι. Επίσης για να διατηρήσει το δικαίωμα και στο κοινό να συνεχίζει να εκφράζει τις απόψεις του που καταγράφονται βεβαίως μέσα από το εργαλείο των δημοσκοπήσεων.