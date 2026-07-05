Η Κύπρος δεν είναι πια μόνο η Κύπρος

Γράφει ο Γιουσούφ Κανλί

Για περισσότερο από μισό αιώνα γράφουμε, σκεφτόμαστε και διαφωνούμε για το Κυπριακό. Ομοσπονδία, δύο κράτη, πολιτική ισότητα, εγγυήσεις, εδαφικό, περιουσιακό, εκ περιτροπής προεδρία… Τίποτα από αυτά δεν είναι ασήμαντο· τίποτα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ωστόσο, ο πραγματικός κίνδυνος σήμερα είναι να συνεχίσουμε να διαβάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα αποκλειστικά μέσα από την εσωτερική δυναμική της ίδιας της Κύπρου. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Η αντίληψη της Ευρώπης για την ασφάλεια, οι στρατηγικές ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου, το γεωπολιτικό βάρος της Τουρκίας, η ενεργειακή εξίσωση και οι εμπορικές διαδρομές αναδιαμορφώνονται. Και όμως, παρόλο που η Κύπρος βρίσκεται στο ίδιο το κέντρο αυτών των μετασχηματισμών, μεγάλο μέρος της πολιτικής συζήτησης στο νησί εξακολουθεί να διεξάγεται με νοητικούς χάρτες που σχεδιάστηκαν πριν από πενήντα χρόνια.

Ίσως το μεγαλύτερο νοητικό εμπόδιο μπροστά στο Κυπριακό να είναι ακριβώς αυτό. Τόσο η τουρκική πλευρά όσο και η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπαθούν συχνά να διαβάσουν την Κύπρο μόνο μέσα από την Κύπρο. Στον βορρά, θεωρείται ότι η πολιτική ατζέντα του Σαράγιονου, του Ντικιλιτάς ή της Λευκωσίας συμπίπτει με τις προτεραιότητες του υπόλοιπου κόσμου· στον νότο, ότι η ιστορική μνήμη και η καθημερινή πολιτική της Πλατείας Ελευθερίας ανταποκρίνονται άμεσα στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας. Σαν η Ουάσινγκτον, οι Βρυξέλλες, το Λονδίνο, η Άγκυρα και τα Ηνωμένα Έθνη να ξεκινούν κάθε ημέρα σκεπτόμενοι την Κύπρο· σαν όλοι οι δρόμοι της παγκόσμιας διπλωματίας να οδηγούν τελικά στη Λευκωσία. Αυτή η κριτική ισχύει και για τις δύο κοινότητες. Πράγματι, αυτή μπορεί να είναι η κοινή ψευδαίσθηση που έχει καταστήσει μόνιμο το αδιέξοδο του νησιού για περισσότερο από μισό αιώνα.

Ωστόσο, το διεθνές σύστημα δεν κοίταξε ποτέ την Κύπρο από την οπτική γωνία των Κυπρίων. Σήμερα το κάνει ακόμη λιγότερο. Η Ευρώπη συζητά πώς θα καλύψει το κενό ασφαλείας που δημιουργήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν τον αντίκτυπο του παγκόσμιου ανταγωνισμού τους με την Κίνα στις θαλάσσιες οδούς, στις κρίσιμες τεχνολογίες και στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η ενεργειακή ασφάλεια, οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και οι κρίσιμες υποδομές στην Ανατολική Μεσόγειο επανεκτιμώνται. Οι μεταφορικοί διάδρομοι που εκτείνονται από τη Μαύρη Θάλασσα έως το Σουέζ, από τον Καύκασο έως τον Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό, επανασχεδιάζονται. Ο Μεσαίος Διάδρομος, ο Δρόμος Ανάπτυξης, ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, τα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου και η ανακατασκευασμένη αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης δεν είναι ξεχωριστά έργα· είναι διαφορετικά τμήματα του ίδιου μεγάλου γεωπολιτικού μετασχηματισμού.

Αυτό ακριβώς είναι που αλλάζει τη σημασία της Κύπρου. Η στρατηγική αξία του νησιού δεν προερχόταν ποτέ μόνο από το μέγεθος, τον πληθυσμό ή τους φυσικούς του πόρους. Η Κύπρος είχε πάντοτε σημασία λόγω της γεωγραφίας της. Ωστόσο, ακόμη και αν η γεωγραφία παραμένει σταθερή, η στρατηγική σημασία που της αποδίδεται αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η Κύπρος του Ψυχρού Πολέμου ήταν διαφορετική. Η Κύπρος μετά το 1974 ήταν διαφορετική. Η Κύπρος κατά τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε μια εντελώς διαφορετική σημασία. Σήμερα, το νησί μετατρέπεται σε ένα από τα στρατηγικά κέντρα όπου διασταυρώνονται η αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, ο αυξανόμενος περιφερειακός ρόλος της Τουρκίας, η ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου και οι νέοι μεταφορικοί διάδρομοι που συνδέουν την Ευρασία με την Ευρώπη. Επομένως, η Κύπρος δεν είναι πλέον απλώς μια ανεπίλυτη πολιτική διαφορά· είναι μία από τις σημαντικές μεταβλητές μιας περιφερειακής τάξης που αναδιαμορφώνεται.

Το αυξανόμενο γεωπολιτικό βάρος της Τουρκίας

Η σημαντικότερη εξέλιξη που αλλάζει σήμερα τη στρατηγική σημασία της Κύπρου δεν είναι το ίδιο το νησί, αλλά ο μεγάλος γεωπολιτικός μετασχηματισμός που συντελείται γύρω του. Η Άγκυρα έχει ξεπεράσει τον ρόλο ενός παράγοντα που απλώς αντιδρά στις περιφερειακές κρίσεις και έχει μετατραπεί σε χώρα που επιδιώκει να διαμορφώσει τη νέα περιφερειακή τάξη. Το Έργο του Δρόμου Ανάπτυξης του Ιράκ, ο Μεσαίος Διάδρομος που εκτείνεται από την Κίνα έως την Ευρώπη, η διαδρομή του Λεβάντε που μπορεί να αναβιώσει μέσω της Συρίας, οι πρωτοβουλίες για το άνοιγμα μεταφορικών συνδέσεων στον Νότιο Καύκασο και τα δίκτυα που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι ξεχωριστά έργα. Η Άγκυρα τα βλέπει ως μέρη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα καθιστούσε την Τουρκία τον απαραίτητο κόμβο εφοδιαστικής της Ευρασίας.

Αυτό, φυσικά, αλλάζει και τη σημασία της Κύπρου. Η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι πλέον απλώς μια θάλασσα στην οποία βρίσκονται ενεργειακά αποθέματα. Μετατρέπεται σε μια ευρεία γεωστρατηγική λεκάνη, όπου διασταυρώνονται οι προσπάθειες της Ευρώπης να μειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία, οι μεταφορικές γραμμές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, οι ρυθμίσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια και οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το μέλλον της Κύπρου δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το ερώτημα σε ποιο μοντέλο διακυβέρνησης θα συμφωνήσουν οι δύο κοινότητες. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια θέση θα καταλάβει το νησί μέσα σε αυτή τη νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική.

Ο μετασχηματισμός στην αντίληψη της Ευρώπης για την ασφάλεια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία. Κύκλοι που επί μακρόν πίστευαν ότι η Τουρκία μπορούσε να αποκλειστεί από την ευρωπαϊκή εξίσωση ασφαλείας άρχισαν να αποδέχονται ότι αυτό δεν είναι πλέον ρεαλιστικό. Μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας που αποκλείει την Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και στρατιωτική και διπλωματική ικανότητα σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή, από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Μέση Ανατολή, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους πίσω από την ανανεωμένη διπλωματική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα.

Επομένως, το να περιορίζουμε τις σημερινές συζητήσεις για το μέλλον της Κύπρου στην ομοσπονδία, τη συνομοσπονδία ή τα δύο κράτη σημαίνει ότι χάνουμε τη μεταβαλλόμενη διεθνή πραγματικότητα. Βεβαίως, το συνταγματικό μοντέλο έχει σημασία. Όμως αυτό που θα καθορίσει κατά πόσο τα συνταγματικά μοντέλα μπορούν να επιβιώσουν είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εφαρμοστούν. Όταν αλλάζει η γεωπολιτική, αλλάζει και η πολιτική· όταν αλλάζουν οι αρχιτεκτονικές ασφαλείας, αλλάζουν και οι διπλωματικές προτεραιότητες. Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα ακριβώς σε ένα τέτοιο σημείο καμπής.

Οι υπολογισμοί της Ουάσινγκτον, η αναζήτηση των Βρυξελλών

Το να διαβάσουμε τις διπλωματικές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων ως μεμονωμένα γεγονότα θα σήμαινε ότι χάνουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Η πρωτοβουλία για Κέντρο Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου που τέθηκε στην αμερικανική Γερουσία, η ταυτόχρονη επίσκεψη τριών ανώτερων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Άγκυρα, η κοινή στήριξη που εξέφρασαν η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν την παραμονή της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αποτελούν συμπληρωματικά μέρη του ίδιου στρατηγικού μετασχηματισμού.

Με την πρώτη ματιά, η πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον για ένα Κέντρο Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να φαίνεται ως μια τεχνική διευθέτηση στον τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου γεωστρατηγικού οράματος. Παράλληλα με το φυσικό αέριο και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, προβλέπει περιφερειακή συνεργασία για την προστασία των κρίσιμων υποδομών, την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση της ενέργειας με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις επενδύσεις σε λιμάνια, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις νέες τεχνολογίες. Ακόμη σημαντικότερα, η έμφαση στο ότι το σύστημα μπορεί να είναι ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες δείχνει ότι κερδίζει έδαφος και στην Ουάσινγκτον η άποψη πως μια αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου που οικοδομείται αποκλείοντας την Τουρκία δεν είναι βιώσιμη.

Παρόμοια εκτίμηση ισχύει και για τις Βρυξέλλες. Το γεγονός ότι η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, η Μάρτα Κος, Επίτροπος Διεύρυνσης, και ο Μάγκνους Μπρούνερ, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, βρίσκονταν στην Άγκυρα την ίδια ημέρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως διπλωματία ρουτίνας. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, τοποθετώντας τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, της διεύρυνσης και της μετανάστευσης μέσα στο ίδιο στρατηγικό πλαίσιο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της κοινής δήλωσης που εκδόθηκε μετά τις επισκέψεις αυτές ήταν η κοινή στήριξη της Άγκυρας και των Βρυξελλών στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Με την πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να μοιάζει με διπλωματική αβρότητα. Στην πραγματικότητα, υποδεικνύει μια σημαντική μετατόπιση νοοτροπίας. Σήμερα, η μόνη διεθνής πολιτική διαδικασία που συνεχίζεται για την Κύπρο είναι η πρωτοβουλία που πραγματοποιεί η Μαρία Άνχελα Ολγκίν υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες. Το γεγονός ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν αυτή τη διαδικασία στο ίδιο κείμενο υποδηλώνει ότι οι πλευρές κινούνται τουλάχιστον προς μια κοινή εκτίμηση ότι το υφιστάμενο στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο.

Το πραγματικό μήνυμα της Ολγκίν

Η τελευταία δήλωση της Ολγκίν τράβηξε την προσοχή του κοινού κυρίως λόγω της αναφοράς της σε μια «ιστορική ευκαιρία». Ωστόσο, κατά την άποψή μου, το πραγματικά σημαντικό μέρος της δήλωσης βρισκόταν αλλού. Αφού εξέφρασε τον σεβασμό της για όλες τις προηγούμενες προσπάθειες επίλυσης, η Ολγκίν είπε ότι οι πραγματικότητες στο νησί είχαν αλλάξει σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτή η μία πρόταση συνοψίζει τη σιωπηρή αλλαγή στην προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών απέναντι στην Κύπρο.

Για δεκαετίες, η βασική λογική των διαπραγματεύσεων οικοδομήθηκε πάνω στη διατήρηση των προηγουμένως συμφωνημένων παραμέτρων και στην ολοκλήρωση των κεφαλαίων που απέμεναν. Η Ολγκίν λέει έμμεσα ότι το να βασιζόμαστε μόνο στις παραμέτρους του παρελθόντος δεν είναι πλέον αρκετό. Ούτε οι συνθήκες του 2004 ούτε η πολιτική ατμόσφαιρα του 2017 ισχύουν σήμερα χωρίς αλλαγές. Ο κόσμος άλλαξε· η περιοχή άλλαξε· οι προτεραιότητες των μερών άλλαξαν. Επομένως, η αναζήτηση λύσης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη αυτή την αλλαγή.

Η προσέγγιση αυτή δεν είναι εντελώς νέα. Μετά την αποτυχία της Διάσκεψης του Κραν Μοντανά, η φράση του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες «Αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά» ήταν η πρώτη ένδειξη της ίδιας αντίληψης. Έλεγε ότι οι ίδιες μέθοδοι, τα ίδια διπλωματικά αντανακλαστικά και οι ίδιες πολιτικές συνήθειες δεν μπορούσαν να παραγάγουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Σήμερα, κανείς δεν αναμένει διαφορετική κατάληξη απλώς τοποθετώντας ξανά ενώπιον των μερών το κείμενο που έμεινε στο τραπέζι το 2017.

Η χρήση από την Ολγκίν των εννοιών της ασφάλειας και της ευημερίας μαζί ήταν επίσης αξιοσημείωτη. Σε προηγούμενες διαπραγματευτικές διαδικασίες, η ασφάλεια και η οικονομική ενσωμάτωση αντιμετωπίζονταν συχνά ως ξεχωριστά κεφάλαια. Ωστόσο, καμία λύση που αποτυγχάνει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων για την ασφάλεια δεν θα είναι βιώσιμη. Ομοίως, μια τάξη πραγμάτων στην οποία συνεχίζεται η διεθνής απομόνωση, οι οικονομικές ευκαιρίες παραμένουν περιορισμένες και οι νέοι δεν μπορούν να ενσωματωθούν στον κόσμο δεν θα παραγάγει μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Η ασφάλεια και η ευημερία δεν αποτελούν εναλλακτικές η μία προς την άλλη· είναι δύο συμπληρωματικοί πυλώνες.

Πρώτα τα κοινά συμφέροντα, αργότερα το σύνταγμα

Ίσως το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε στην Κύπρο εδώ και μισό αιώνα ήταν ότι συζητούσαμε τη λύση μόνο μέσα από συνταγματικά μοντέλα. Οι λεπτομέρειες της ομοσπονδίας, η φόρμουλα των δύο κρατών, η εκ περιτροπής προεδρία, η κατανομή της εξουσίας, οι εδαφικές αναπροσαρμογές, το περιουσιακό και οι εγγυήσεις είναι όλα σημαντικά. Ωστόσο, κανένα από αυτά από μόνο του δεν δημιούργησε διαρκή εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών. Σε κάθε νέο γύρο διαπραγματεύσεων συζητούνταν ξανά τα ίδια ζητήματα, επαναλαμβάνονταν οι ίδιες κόκκινες γραμμές και τελικά φτάναμε στο ίδιο αδιέξοδο.

Ίσως είναι καιρός να αλλάξει η μέθοδος. Η ανάπτυξη πρώτα τομέων κοινού συμφέροντος και στη συνέχεια η οικοδόμηση μιας μόνιμης πολιτικής δομής πάνω σε αυτά τα κοινά συμφέροντα μπορεί να είναι μια πολύ πιο ρεαλιστική οδός. Τα συντάγματα δεν παράγουν από μόνα τους ειρήνη. Αυτό που διατηρεί την ειρήνη είναι η δημιουργία κοινών οικονομικών, κοινωνικών και στρατηγικών συμφερόντων που κάνουν τις κοινωνίες να χρειάζονται η μία την άλλη. Η ίδια η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν οικοδομήθηκε πρώτα πάνω σε ένα σύνταγμα, αλλά πάνω σε κοινά συμφέροντα που θεμελιώθηκαν μέσω του άνθρακα και του χάλυβα. Η πολιτική ένωση ακολούθησε την οικονομική αλληλεξάρτηση.

Γιατί να μην είναι δυνατή μια παρόμοια προσέγγιση στην Κύπρο; Μπορούν να αναπτυχθούν κοινά έργα στον τομέα της ενέργειας. Τα ηλεκτρικά δίκτυα μπορούν να συνδεθούν. Μπορούν να δημιουργηθούν μηχανισμοί που αυξάνουν την αλληλεξάρτηση στη διαχείριση των υδάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, τις ψηφιακές υποδομές, τα λιμάνια, τις αεροπορικές μεταφορές, την εφοδιαστική, τον τουρισμό και το εμπόριο. Κανένα από αυτά δεν αντικαθιστά μια τελική πολιτική διευθέτηση· ενισχύει, όμως, το έδαφος πάνω στο οποίο μια διευθέτηση μπορεί να επιβιώσει.

Σε αυτό το σημείο, είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας άμεσος σύνδεσμος μεταξύ της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο. Ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης, η αναβίωση της απελευθέρωσης των θεωρήσεων εισόδου και η ισχυρότερη ένταξη της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας μπορούν να εξεταστούν μαζί με δημιουργικές ρυθμίσεις που θα διευκόλυναν τις διεθνείς επαφές της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Βήματα που θα περιόριζαν τη διεθνή απομόνωση της Βόρειας Κύπρου, θα αύξαναν τις απευθείας επαφές, θα στήριζαν την οικονομική ανάπτυξη και θα επέτρεπαν στις νεότερες γενιές να οικοδομήσουν ισχυρότερους δεσμούς με τον κόσμο θα μπορούσαν να αποτελέσουν το φυσικό συμπλήρωμα μιας νέας σελίδας στις σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ.

Η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει εγκατάλειψη της ομοσπονδίας ούτε σημαίνει εκ των προτέρων απόρριψη της θέσης των δύο κρατών. Όποιο και αν είναι το τελικό μοντέλο, υποστηρίζει ότι πρέπει προηγουμένως να προετοιμαστεί το έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορεί να επιβιώσει. Ίσως στην Κύπρο χρειάζεται πλέον να αντιστρέψουμε τη λογική «πρώτα το σύνταγμα, μετά η συνεργασία». Πρώτα η συνεργασία, πρώτα τα κοινά συμφέροντα, πρώτα η από κοινού παραγόμενη ευημερία… Μια μόνιμη πολιτική διευθέτηση θα πρέπει να είναι ο τελικός κρίκος που θα οικοδομηθεί πάνω σε αυτά τα θεμέλια.

Τα διδάγματα που δεν αντλήθηκαν από τη διαδικασία του Σχεδίου Ανάν

Όταν συζητούμε το μέλλον της Κύπρου, πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν, όχι για να αναζητήσουμε ενόχους, αλλά για να αποφύγουμε την επανάληψη των ίδιων στρατηγικών λαθών. Οι διαπραγματευτικές διαδικασίες διαμορφώνονται όχι μόνο από όσα λέγονται στο τραπέζι, αλλά και από τον χρονισμό, την πολιτική βούληση και τη διεθνή συγκυρία, η οποία διαβάζεται είτε σωστά είτε λανθασμένα. Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι αναμφίβολα η διαδικασία του Σχεδίου Ανάν την περίοδο 2002–2004.

Η κυρίαρχη δημόσια αφήγηση είναι σε σημαντικό βαθμό ελλιπής. Η ελληνοκυπριακή πλευρά απέρριψε το Σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να τηρήσει πολλές από τις υποσχέσεις της και οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίστηκαν άδικα. Υπάρχει αλήθεια σε όλα αυτά. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί την αγνόηση των στρατηγικών λαθών που έγιναν κατά τη διαδικασία.

Ένα πολύ σημαντικό γεγονός έχει σχεδόν ξεχαστεί. Στις πρώτες τρεις εκδοχές του Σχεδίου Ανάν, το δημοψήφισμα για τη λύση και η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν συνδεδεμένα. Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά ψήφιζε «όχι» στη λύση, δεν θα πραγματοποιούνταν ούτε η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η σύνδεση αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς μοχλούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για πρώτη φορά, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα έπρεπε να επωμιστεί ένα σοβαρό κόστος για την απόρριψη μιας λύσης.

Ωστόσο, αυτή η κρίσιμη σύνδεση δεν μπόρεσε να διατηρηθεί. Το χρονοδιάγραμμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διεθνείς πιέσεις και οι διπλωματικές προσπάθειες της ελληνοκυπριακής πλευράς έπαιξαν όλα κάποιο ρόλο. Δεν είναι, όμως, δυνατό να υποστηριχθεί ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά αγκάλιασε τη διαδικασία με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα. Η στήριξη προς τη διαδικασία επίλυσης ήταν συχνά απρόθυμη και η πολιτική βούληση που απαιτούνταν για την επιτυχία δεν επιδείχθηκε πλήρως. Η προσέγγιση που συμβολίστηκε από τη φράση του Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, «Θα υπογράψω μόνο την επιστολή παραίτησής μου», έγινε ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά εκείνης της περιόδου. Άλλοι υπέθεταν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα απέρριπτε ούτως ή άλλως το σχέδιο και, επομένως, δεν αισθάνονταν την ανάγκη να στηρίξουν με την ίδια αποφασιστικότητα κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα ήταν η εικόνα που όλοι γνωρίζουμε. Η σύνδεση μεταξύ του δημοψηφίσματος για τη λύση και της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακόπηκε. Η ελληνοκυπριακή πλευρά απέκτησε την ελευθερία να ψηφίσει «όχι» και παρ’ όλα αυτά να καταστεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά τους επαίνους που έλαβε από τη διεθνή κοινότητα, δεν εξασφάλισε τα πολιτικά και οικονομικά ανοίγματα που ανέμενε. Το δίδαγμα είναι σαφές: στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, δεν αρκεί να έχεις δίκαιο. Η στρατηγική, ο χρονισμός, η πολιτική βούληση και η ανάληψη της ευθύνης της διαδικασίας είναι εξίσου σημαντικά.

Η διατήρηση του στάτους κβο είναι επίσης επιλογή

Στις συζητήσεις για την Κύπρο, δύο ακραίες προσεγγίσεις έρχονται συχνά στο προσκήνιο. Από τη μία βρίσκονται εκείνοι που θέλουν μια συνολική λύση το συντομότερο δυνατό, ανεξαρτήτως συνθηκών. Από την άλλη βρίσκονται όσοι πιστεύουν ότι η σημερινή κατάσταση μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον. Ωστόσο, στις διεθνείς σχέσεις, το στάτους κβο είναι επίσης μια ενεργή επιλογή και, όπως κάθε ενεργή επιλογή, έχει πολιτικό, οικονομικό και στρατηγικό κόστος. Κανένα στάτους κβο δεν παραμένει παγωμένο για πάντα. Ακόμη και αν εσύ δεν κινείσαι, ο κόσμος γύρω σου κινείται.

Αυτός είναι ακριβώς ο μετασχηματισμός που συντελείται σήμερα. Η Ευρώπη ανοικοδομεί την αρχιτεκτονική ασφαλείας της. Το ΝΑΤΟ αναδιαμορφώνεται μέσα από νέους ορισμούς απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κοιτάζουν πλέον την Ανατολική Μεσόγειο μόνο μέσα από τον ενεργειακό φακό· σχεδιάζουν μια νέα περιφερειακή τάξη μέσω των κρίσιμων υποδομών, της θαλάσσιας ασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των αλυσίδων εφοδιασμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία γύρω από την ασφάλεια, την άμυνα και την οικονομική ανθεκτικότητα. Η Τουρκία, παράλληλα, ακολουθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να καταστεί ο απαραίτητος κόμβος εφοδιαστικής της Ευρασίας.

Η Κύπρος βρίσκεται στο ίδιο το κέντρο αυτού του μετασχηματισμού. Το μέλλον του νησιού δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από έναν συνταγματικό συμβιβασμό μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό σημείο διασταύρωσης μεταξύ της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης και της θέσης της Τουρκίας μέσα στην Ευρώπη. Είναι επίσης ένας από τους σημαντικούς κρίκους στα νέα ενεργειακά δίκτυα, στους μεταφορικούς διαδρόμους και στις οικονομικές συνδέσεις που θα δημιουργηθούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, κάθε απόφαση που λαμβάνεται ή δεν λαμβάνεται για την Κύπρο θα επηρεάζει όχι μόνο το νησί, αλλά και μια πολύ ευρύτερη περιφερειακή ισορροπία.

Γι’ αυτό το ερώτημα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα δεν είναι μόνο «ομοσπονδία ή δύο κράτη;». Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιον ρόλο θα αναλάβει η Κύπρος στη διεθνή τάξη που αναδιαμορφώνεται. Θα παραμείνει το νησί μια γραμμή ρήγματος που παράγει κρίσεις; Ή θα μετατραπεί σε έναν στρατηγικό κόμβο μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης, ο οποίος παράγει ασφάλεια, ενέργεια, εμπόριο και κοινή ευημερία; Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση των επόμενων ετών.

Ίσως, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, το μέλλον της Κύπρου δεν θα καθοριστεί μόνο από τις διαπραγματεύσεις στη Λευκωσία. Θα επηρεαστεί επίσης από τους στρατηγικούς υπολογισμούς που γίνονται στην Ουάσινγκτον, τις πολιτικές ασφαλείας που διαμορφώνονται στις Βρυξέλλες, το περιφερειακό όραμα της Άγκυρας, τις επιλογές της Αθήνας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, τόσο οι Τουρκοκύπριοι όσο και οι Ελληνοκύπριοι πρέπει πρώτα να αλλάξουν οπτική. Αντί να προσπαθούν να διαβάσουν τον κόσμο από τις δικές τους πλατείες, πρέπει να τοποθετήσουν τις δικές τους πλατείες μέσα στον κόσμο που αλλάζει.

Επειδή η Κύπρος δεν είναι πλέον μόνο η Κύπρος. Η Κύπρος είναι η ασφάλεια της Ευρώπης. Η Κύπρος είναι το γεωπολιτικό μέλλον της Τουρκίας. Η Κύπρος είναι ένας από τους σημαντικούς κρίκους στην ενεργειακή και μεταφορική εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου. Και ίσως, το σημαντικότερο, η Κύπρος είναι ένας μικρός αλλά απαραίτητος κόμβος στη διεθνή τάξη που αναδιαμορφώνεται.

Εκείνοι που θα το αντιληφθούν πρώτοι θα είναι οι νικητές όχι μόνο στις σημερινές διαπραγματεύσεις, αλλά και στην αυριανή Ανατολική Μεσόγειο. Επειδή η ιστορία συχνά δεν γράφεται στην πλατεία όπου στέκεσαι, αλλά στον ορίζοντα που μπορείς να δεις από εκείνη την πλατεία.