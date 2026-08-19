«Βόμβες» στη FIFA πριν τις εκλογές: «Αυτοκαταστροφή» για τον Ινφαντίνο - «Έχασε την εμπιστοσύνη μου» λέει αντιπρόεδρος της FIFA

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, «πάτησε το κουμπί της αυτοκαταστροφής» με το πλέον εγκαταλελειμμένο σχέδιό του να ανοίξει το παιχνίδι σε ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο επικεφαλής του ισχυρότερου εθνικού πρωταθλήματος συλλόγων στον κόσμο, προστέθηκε σε όσους ζητούν αναθεώρηση της διακυβέρνησης της FIFA, καθώς ο Ινφαντίνο επιδιώκει την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027. Ο Ιταλοελβετός πολιτικός έχει αντιμετωπίσει εκτεταμένες επικρίσεις επειδή πρότεινε να ανοίξει η FIFA σε ιδιώτες επενδυτές πριν τελικά υποχωρήσει.

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιούργησε η FIFA», δήλωσε ο Μάστερς στο BBC.

«Είναι μια πληγή που προκάλεσαν στον εαυτό τους. Ο οργανισμός πάτησε το κουμπί της αυτοκαταστροφής και οι συνέπειες αυτής της ενέργειας επηρεάζουν τώρα τις λύσεις που πρέπει να βρεθούν. Δεν νομίζω ότι η FIFA πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης οποιωνδήποτε μετοχών της από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Νομίζω ότι είναι κακή ιδέα και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε την σωστή στάση σχετικά με τον Τζιάνι», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται, ότι η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, απηχώντας την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (UEFA), έχει επικρίνει την διακυβέρνηση της FIFA, θεωρώντας την αδιαφανή.

Παρ' όλα αυτά, πρέπει ακόμη να βρεθεί ένας υποψήφιος ικανός να νικήσει τον Ινφαντίνο, είπε.

«Νομίζω ότι ένας υποψήφιος για να ηγηθεί της αναδυόμενης ένωσης θα πρέπει να συμπεριλάβει την μεταρρύθμιση της FIFA στην πλατφόρμα του, ίσως ακόμη και να αναμορφώσει τον ρόλο του προέδρου και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με αυτά τα ζητήματα», επεσήμανε ο Βρετανός παράγοντας.

Ένας αντιπρόεδρος της FIFA απέσυρε επίσης την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο

Στο μεταξύ, ακόμη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της FIFA απέσυρε την υποστήριξή του στον Τζιάνι Ινφαντίνο, καθιστώντας ακόμη πιο δυσχερή τη θέση του τελευταίου ενόψει των εκλογών τον Μάρτιο του 2027.

Ο Σάντορ Τσάνι, ένας εκ των οκτώ αντιπροέδρων του συμβουλίου της διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και πρόεδρος της ουγγρικής ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον Ελβετό παράγοντα, στην οποία αναφέρει ότι «έχασε την εμπιστοσύνη» του στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου», ιδίως όσον αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς και το σχέδιο ανοίγματος της παγκόσμιας διοικητικής αρχής σε ιδιώτες επενδυτές, ένα πλάνο που εκπονήθηκε «χωρίς να ενημερωθεί το Συμβούλιο της FIFA».

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η απροσδόκητη απόλυση του Κέβιν Λαμούρ», του Γάλλου που ήταν Νο3 στην ιεραρχία της FIFA, προσθέτει ο Σάντορ Τσάνι και καταλήγει: «Η πεποίθησή μου ότι είστε ικανός να ηγηθείτε της FIFA με επιτυχία και αποτελεσματικότητα έχει υπονομευθεί».

Την περασμένη Δευτέρα (17/8), η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κέβιν Λαμούρ, Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων, θέση από την οποία επέβλεπε βασικούς διοικητικούς τομείς όπως το νομικό, την επικοινωνία και το προσωπικό. Ο Γάλλος ήταν μια από τις εξέχουσες φωνές εντός της διεθνούς συνομοσπονδίας που επέκρινε το έργο του Ινφαντίνο, ιδίως αναφορικά με την πρόθεσή του να παραχωρήσει σε ιδιώτες επενδυτές μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ