Ο Σαρκοζί και η αντίληψη περί Δικαιοσύνης

«Αν πρέπει να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος. Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο», δήλωσε ο Σαρκοζί εξερχόμενος από το δικαστήριο. Δυσφορία έδειξε και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, που αποχώρησε εκνευρισμένη… Αμ πώς….

Πώς κοιμάται κάποιος με το κεφάλι ψηλά; Είναι μια από τις απορίες που μου γεννήθηκαν ακούγοντας την είδηση για τη φυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί. Μάλλον θα πρέπει να κοιμάται καθιστός… Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Θα δούμε… Γεγονός είναι πως οι Γάλλοι και πάλι πρωτοπορούν. Βάζουν στο κελί έναν πρώην Πρόεδρό τους.

Με ντουζιέρα και τηλεόραση στο κελί. Ας είναι… Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Και το ανάποδο φυσικά. Για να κατανοήσουμε την πρωτοπορία της Γαλλίας αξίζει να κάνουμε μερικές αναγωγές για να πιστοποιηθεί η εξαίρεση.

Θα μπορούσε ποτέ να μπεί σε κελί έστω και με ντους και τηλεόραση ο Βλαντίκμιρ Πούτιν; Στη Ρωσία, που δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει απολυταρχικό καθεστώς, ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να θεωρηθεί πιθανό όσο και η έλευση εξωγήινων στην Κόκκινη Πλατεία!

Θα μπορούσε ποτέ να μπει στη φυλακή ο Πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν; Έστω και με ντουζιέρα και τηλεόραση; Αυτός, ποτέ των ποτών…Ολόκληρη η Βόρεια Κορέα είναι μια ενιαία φυλακή. Θα μπορούσε ο γαλλικός λαός να ζήσει σε συνθήκες Βόρειας Κορέας; Αδιανόητο, ε; Ασύλληπτο αλλά βεβαίως να αντιστραφεί το ερώτημα. Θα μπορούσε ο βορειοκορεάτικος λαός να ζήσει σε συνθήκες γαλλικής κοινωνίας;

Η φυλάκιση του Σαρκοζί έχει πολλές ερμηνείες. Η Δύση, με τα χίλια δυο στραβά κι ανάποδά της, είναι δεκάδες χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη συνομοταξία χωρών. Περνάει κρίση η Δύση; Από τις βαθύτερές της. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα να διαχειριστεί. Αυτό του Χρόνου με Χ κεφαλαίο! Γιατί με κεφαλαίο; Διότι η παγκοσμιοποίηση δεν τραβάει άλλο στο σημερινό γίγνεσθαι. Ο Σαρκοζί μπορεί να μπει φυλακή αλλά χιλιάδες Τούρκοι αντιφρονούντες σαπίζουν στα κελιά αφού ο Ερντογάν είναι ο απόλυτος θεός που ζει και βασιλεύει… Τι θα κάνει η Δύση με την Τουρκία; Ιδού ο χρόνος ως ερώτημα αναπάντητο…

Μην πάτε στους δικούς μας που κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να μπουν στη «στενή». Δεν είναι λίγοι αυτοί που στοχοποιήθηκαν για τη συμπεριφορά και τη στάση τους στις έξι δεκαετίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

‘Όλα είναι ζήτημα αντίληψης για τα περί Δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα κανένας Πρωθυπουργός δεν θα μπει ποτέ σε κελί. Όσοι κι αν είναι οι απεργοί πείνας, οι της Δικαιοσύνης είναι καλοταϊσμένοι και άνετοι…

Για αυτό μας εντυπωσιάζει που ένας πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας οδηγείται και θα μπει στη φυλακή. Κατά βάθος νιώθουμε το χάος που μας διαχωρίζει ως νοοτροπία, και κάθετα, και οριζόντια…