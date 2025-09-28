Η αλήθεια όσο πικρή και να είναι

Μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που επικρατεί σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον λυσσασμένο αγώνα που ενεπλάκησαν οι φιλοπόλεμοι ηγέτες της ΕΕ για να μην αναδειχθεί νικήτρια η Ρωσία ρισκάροντας έναν πόλεμο ΝΑΤΟ - Ρωσία - ας μην ξεχνάμε την Κίνα - νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές αυτού του πολέμου «ανοίγουν την πόρτα» του φρενοκομείου για έναν Γ΄ ΠΠ που ουσιαστικά θα εξαφανίσει τη ζωή από τον πλανήτη Γη. Δεν ξέρω αν η αφορμή θα είναι τα ρωσικά drones -το αρνείται το Κρεμλίνο- που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας αλλά αυτός ο φιλοπολεμικός παροξυσμός δεν θα έχει αίσιο τέλος. Και είναι εδώ που θέλω να υπερτονίσω την υποκρισία που υπάρχει στον πλανήτη μας ένθεν και ένθεν και τις συνέπειες της οποίας θα υποστούμε όλοι με πιθανότητα ενός Γ΄ ΠΠ με τους αδιόρθωτους, επιζώντας του ανθρώπινου γένους, να ετοιμάζονται για τον Δ΄ ΠΠ με ρόπαλα για να αναφερθώ στον μεγάλο Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Έχουμε πολλάκις αρθρογραφήσει για τα της Ουκρανίας και Ρωσίας θέματα αλλά μια ανακεφαλαίωση μετά τον ως άνω πρόλογο πιστεύω ότι τη χρειαζόμαστε σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε.

Για να μην παρεξηγηθούμε θέλουμε πρωτίστως να καταδικάσουμε οποιαδήποτε εισβολή σε ανεξάρτητο κράτος και στην προκειμένη περίπτωση της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Κατ’ αρχάς το «νεκρό» ΝΑΤΟ μετά τον ψυχρό πόλεμο βρήκε στήριξη στον πόθο της Ουκρανίας να εισέλθει στις αγκάλες του παρά τις διαβεβαιώσεις του τω καιρώ εκείνω ότι δεν επιθυμεί εξάπλωσή του. Βέβαια ήταν γνωστό ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να ανεχθεί το ΝΑΤΟ επί του «πεζοδρομίου» της - θα ήταν ωσάν το Μεξικό να ήθελε την ρωσοποίησή του που σίγουρα δεν θα γινόταν ανεκτό από τις ΗΠΑ. Συνεχίζοντας δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμφωνία του Μίνσκ το 2015 την οποία δεν τήρησε η Ουκρανία παρόλο που την υπέγραψε. Και ας μην ξεχνάμε την τραγωδία της Οδησσού με τις παρακρατικές ομάδες ναζιστών που έκαψαν εκατό πενήντα άτομα μέσα στο δημαρχείο. Παρόμοια περιστατικά γινόντουσαν στις ρωσόφωνες περιοχές από τις πιο πάνω παρακρατικές ομάδες. Με όλα αυτά ο Πρόεδρος Πούτιν ο οποίος δικτατορεύει τη Ρωσία, πήρε τη μεγάλη απόφαση να «καθαρίσει» με την Ουκρανία εισβάλοντας σε αυτή. Το τι έγινε στον πλανήτη για υποστήριξη της Ουκρανίας και καταδίκη της Ρωσίας δεν περιγράφεται. Άλλοι με αναλύσεις νούσιμες, άλλοι με παράλογες και άλλοι χωρίς ικανότητα ανάλυσης με καμένους εγκεφάλους αναμασούσαν τα semi-fake news των δυτικών Μέσων Ενημέρωσης. Όλοι ξεχάσαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, εισβολές -εισβολών, πραξικοπήματα με σχεδόν διάλυση της Λατινικής Αμερικής, Ιράκ- ψάχνουν ακόμα για τα χημικά -Λιβύη- σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή μιας χώρας που παρά το δικτατορικό καθεστώς ευημερούσε τα μάλα - διάλυση Γιουγκοσλαβίας, αναγνώριση Κοσόβου και πάει λέγοντας και όλα αυτά τα ανομήματα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου με «αμαξηλάτες» ΗΠΑ και Βρετανία χωρίς κυρώσεις, χωρίς προβληματισμό, χωρίς αιδώ, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τώρα, εδώ στην Κύπρο οι αναλύσεις έγιναν με το προαναφερόμενο στυλ αλλά και με παραλληλισμό με την εισβολή της Τουρκίας βάσει των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου αλλά εδώ και μισό αιώνα έχει προαχθεί σε κατακτητή της μισής Κύπρου κατά παράβαση των αναρίθμητων ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου και αλωνίζει χωρίς κυρώσεις, χωρίς καταδίκη και το τραγικότερο με τους Τούρκους «να βκαίνουν τζαι πουπάνω». Και τι έγινε σε αυτή την περίπτωση με την Τουρκία και εμάς; Μόνο ευχολόγια. Αυτός είναι δυστυχώς ο κόσμος μας εν έτει 2025.

* ΒΑ, ΜΑ, PhD, πρώην επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού