Νεκροί σε διαδηλώσεις κατά των Αγιατολάχ και της ακρίβειας στο Ιράν – Έμποροι και φοιτητές διαδηλώνουν για πέμπτη ημέρα

Συγκρούσεις σήμερα μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής του νόμου στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

Στο Λορντεγκάν (νοτιοδυτικά), δύο πολίτες σκοτώθηκαν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Ο αριθμός των θυμάτων στο Λορντεγκάν σήμερα ανέρχεται σε δύο» έγραψε το Fars, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις, ρίψεις πετρών και προκλήσεις ζημιών εναντίον δημοσίων κτιρίων, σε αυτήν την πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

«Διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον διοικητικών κτιρίων, μεταξύ άλλων το κυβερνείο, το τέμενος, το δημαρχείο και τράπεζες» και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Fars ανέφερε επίσης πως προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές», ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ανθρώπων που θεωρήθηκαν «υποκινητές» των ταραχών.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου έχασε επίσης τη ζωή του στο δυτικό τμήμα της χώρας, σε ξεχωριστά βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Κουντάστ. Ηλικίας 21 ετών και μέλος της Μπασίτζ «προασπιζόταν τη δημόσια τάξη», διευκρίνισε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον τοπικό κυβερνήτη, ο οποίος μίλησε για "ρίψεις πετρών" και 13 τραυματίες μεταξύ των αστυνομικών.

Η αναταραχή καταγράφεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη θρησκευτική ηγεσία του Ιράν, καθώς οι δυτικές κυρώσεις πλήττουν μια οικονομία με πληθωρισμό 40% και αφού ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου στοχοθέτησαν τις πυρηνικές υποδομές της χώρας και τη στρατιωτική ηγεσία.

Η Τεχεράνη απαντά με προσφορά για διάλογο, μια πιο συμβιβαστική προσέγγιση σε σύγκριση με εκείνες που επιλέχθηκαν κατά τη διάρκεια άλλων κινητοποιήσεων, αν και ακτιβιστές καταγγέλλουν πως η αστυνομία έχει κατακλύσει τους δρόμους.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζεράνι δήλωσε σήμερα πως οι αρχές θα διεξάγουν έναν απευθείας διάλογο με τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το ειδησεογραφικό πρακτορείο HRANA ανέφερε χθες το βράδυ πως ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε πόλεις, με συλλήψεις, πυροβολισμούς και συγκρούσεις σε ορισμένες περιοχές. Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως φοιτητές προσήχθησαν κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης, αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, που έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσουν ακόμα και μικρές συγκεντρώσεις. Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε άλλες πόλεις. Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw είπε πως δυνάμεις ασφαλείας στη νότια επαρχία Φαρς πυροβόλησαν με αληθινές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών.

Έμποροι, καταστηματάρχες και φοιτητές σε διαφορετικά πανεπιστήμια του Ιράν διαδηλώνουν εδώ και ημέρες. Η κυβέρνηση έκλεισε μεγάλο τμήμα της χώρας χθες κηρύσσοντας αργία εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών.

