Μας οφείλει μια εξήγηση η Χαραλαμπίδης – Κρίστη

Η Χαραλαμπίδης Κρίστη είναι η μεγαλύτερη και μακροβιότερη γαλακτοβιομηχανία στην Κύπρο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δεκάδες καταγγελίες που τέθηκαν ενώπιον του Συνδέσμου Καταναλωτών από όλες τις επαρχίες, γάλα που παράγεται και διατίθεται από τη Χαραλαμπίδης Κρίστη ξινίζει τρεις με τέσσερις ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις συσκευασίες. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενημέρωση του κοινού από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αν κρίνουμε από τα παράπονα που συνεχίζουν να καταφθάνουν από καταναλωτές, φαίνεται ότι στην αγορά εξακολουθούν να κυκλοφορούν οι συγκεκριμένες ελαττωματικές παρτίδες γάλακτος.

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ξεκαθάρισε ότι η πρώτη ύλη του γάλακτος δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα και πως δεν εντοπίστηκαν μικροβιολογικοί ή άλλοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. «Το πρόβλημα δεν σχετιζόταν με την παστερίωση ή με υπολείμματα φαρμάκων. Ήταν τεχνικής φύσεως και επηρέαζε τη διατηρησιμότητα του προϊόντος», ανέφερε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων φέρει η επιχείρηση τροφίμων που τα παράγει. Αναφορικά με την απουσία επίσημης ανακοίνωσης από το κράτος, ο κ. Πίπης παραδέχθηκε ότι οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν περισσότερη ενημέρωση, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι «θα έπρεπε η εταιρεία να εκδώσει ανακοίνωση και να εξηγήσει ότι υπήρξε τεχνικό ζήτημα, το οποίο έχει ήδη επιλυθεί».

Καλείται, λοιπόν, η γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης να τοποθετηθεί δημόσια για την αστοχία στο προϊόν της, να ενημερώσει τους χιλιάδες καταναλωτές – πελάτες της για το τι ακριβώς συνέβη και να αναλάβει τις ευθύνες της.