Ρωσία: Η FSB απέτρεψε «τρομοκρατική επίθεση» σε εγκατάσταση της Transneft

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι απέτρεψε «τρομοκρατική επίθεση» σε πετρελαϊκή εγκατάσταση της Transneft στη ρωσική περιφέρεια Τιουμέν, όπως μεταδίδει το Interfax.

«Κατά τη σύλληψη, ο ύποπτος αντιστάθηκε και εξουδετερώθηκε από ανταποδοτικά πυρά», ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο, επικαλούμενο την FSB.

«Ουδέν σχόλιο» από τη Ρωσία για το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ γνωρίζουν τη θέση μας»

Το μήνυμα ότι η Ουάσινγκτον «γνωρίζει τις θέσεις» της Μόσχας στέλνει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, λίγη ώρα αφότου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νέο σχέδιο 20 σημείων για το τέλος του πολέμου.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, έχει ήδη αναφέρει στον Ρώσο πρόεδρος τις λεπτομέρειες των συνομιλιών του με τις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια ενός Αμερικανού αξιωματούχου ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ρωσίας όσον αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες» ο Πεσκόφ απάντησε:

«Ο Ντμιτρίεφ είχε ήδη την ευκαιρία να ενημερώσει τον πρόεδρο για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, με κάθε λεπτομέρεια. Σχεδιάζουμε τώρα να διαμορφώσουμε τη θέση μας με βάση τις πληροφορίες που έλαβε ο αρχηγός του κράτους και να συνεχίσουμε τις επαφές μας το συντομότερο δυνατό μέσω των υφιστάμενων διαύλων που λειτουργούν αυτή τη στιγμή».

Σε αυτό το σημείο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον γνωρίζει καλά «τα βασικά κριτήρια της ρωσικής θέσης».

Πάντως, ο Πεσκόφ αρνήθηκε να απαντήσει για το ποια είναι η αντίδραση της Ρωσίας στις προτάσεις, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο δεν θα επικοινωνήσει μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: cnn.gr