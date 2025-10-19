ΔΔΟ: Καμπάνια διαφώτισης του λαού

Η περίπτωση του Ερχιουμάν να αναλάβει την ηγεσία των Τ/Κ, ο οποίος πιστεύει στη ΔΔΟ βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ με πολιτική ισότητα, εκ περιτροπής προεδρία και 1 θετική τ/κ ψήφο, ξεσήκωσε τους διχοτόμους και τους κίτρινους δημοσιογραφικούς, οι οποίοι εκτελούν τις διαταγές των αφεντικών τους σε έναν αγώνα να ταυτίσουν τον Ερχιουμάν με τον Τατάρ χωρίς ντροπή για να πετύχουν τον σκοπό τους που δεν είναι άλλος από τη διχοτόμηση. Ξεκίνησαν μια εκστρατεία για μηδενισμό της προσπάθειας για λύση-επανένωση. Και είναι εδώ που ο Πρόεδρος θα βρεθεί ενώπιος ενωπίω χωρίς τον Τατάρ να επιρρίπτει όλες τις ευθύνες σε αυτόν. Δεν υπάρχει διέξοδος για παραμυθιάσματα, επιτέλους. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων ελπίζει σε επανένωση της Κύπρου μας όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα εργάζονται μαζί ειρηνικά με στόχο την ευημερούσα κοινή πατρίδα μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βολεμένοι υπερπατριώτες και εραστές της μη λύσης και του status quo μ’ ένα διχοτομημένο ελληνικό ανεξάρτητο κρατίδιο, να μην βιάζονται για την εκπλήρωση των μύχιων πόθων τους αφού θα έπρεπε να γνωρίζουν, και το γνωρίζουν, ότι οι διπλωματικοί ελιγμοί της τουρκικής πλευράς είναι μέσα στο παιχνίδι του πάρε-δώσε. Όταν δαιμονοποίησαν το Σχέδιο Ανάν το 2004 χωρίς καν να μπουν στον κόπο να το διαπραγματευτούν τη βοηθεία της «αβουλίας» της ελλαδικής ηγεσίας έπρεπε να γνωρίζουν τις συνέπειες. Και αν ήθελαν πραγματικά τη λύση θα ευρίσκοντο επί των επάλξεων για τη μάχη των μαχών που δίνεται. Αλλά οι βουλές των άλλα ορέγονται.

Επιτέλους πρέπει να πάψουν να παρασύρουν τον λαό σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν στην καταστροφή με ιδεαλιστικές απαιτήσεις για ενιαία κράτη, μη ομοσπονδίες και πάει λέγοντας παραμυθιάζοντάς μας με τα δίκαια των λαών γνωρίζοντας ότι η δύναμη αποτελεί, δυστυχώς, δίκαιο. Ας ρίξουν μια ματιά στη γειτονική Λωρίδα της Γάζας να χορτάσουν από δικαιοσύνη και να αντιληφθούν που την αντιλαμβάνονται, τη διαφορά μεταξύ του εφικτού και ανέφικτου. Δυστυχώς η κοινή γνώμη όχι μόνο δεν έχει ενημερωθεί ή επιμορφωθεί, αν θέλετε, επί θεμάτων ομοσπονδίας για τόσα χρόνια, αλλά τολμώ να πω ότι έχει παραπληροφορηθεί για να μην πω εμπαιχθεί ότι η λύση θα μπορούσε να προσεγγίσει τα όρια του ιδανικού. Είναι γι’ αυτό που ο λαός μας έχει περιέλθει σε μια κατάσταση σύγχυσης παρασυρόμενος από πολιτικάντικες σοφιστείες σε ατραπούς που μπορεί να αποδειχθούν ζημιογόνοι για την πατρίδα μας. Είναι λοιπόν, επιτακτικό να αρχίσει μια οργανωμένη καμπάνια διαφώτισης του λαού μας σε πόλεις και χωριά, σε πλατείες και καφενεία για να μπορέσει και ο κάθε πολίτης να πληροφορηθεί αντικειμενικά τα περί ΔΔΟ και να μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει για το μέλλον του, αφού αντιληφθεί ότι μια βιώσιμη λύση που αποκλείει την αυτοχειρία, περικλείει και οδυνηρούς συμβιβασμούς.

Σίγουρα δεν ξεχνάμε ότι είμαστε θύματα μιας βάρβαρης εισβολής και το μόνο που ζητάμε είναι μια δίκαιη λύση, όσο βεβαία μπορεί να γίνει κάτω από τις συνθήκες που δημιούργησε η προδοσία του 1974 ανοίγοντας τις κερκόπορτες στον Αττίλα.

Ο αγώνας για μια κοινή πατρίδα αποτελεί μια πρόκληση-πρόσκληση για πολλή δουλειά και σκληρό αγώνα για να μπορέσουμε Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι με σοφία και σύνεση να βρούμε τη χρυσή τομή θέτοντας τέρμα σε έχθρες που δεν έχουν θέση στη νέα χιλιετία της ευρωπαιοποίησης. Είναι επιτακτικό «να τα βρούμε» για να αποφύγουμε εσαεί μια διχοτομημένη Κύπρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτός ο κίνδυνος, δυστυχώς, ευρίσκεται ενόψει… Η παιδεία έχει, πιστεύω, και εδώ σπουδαιότατο ρόλο να διαδραματίσει. Με στόχους εθνικιστικούς εντός των τειχών του σχολείου το αποτέλεσμα θα είναι η εξάλειψη του ελληνικού στοιχείου από την Κύπρο. Δυστυχώς η επερχόμενη τραγωδία δεν συγκινεί τους εθνικιστές διχοτόμους οι οποίοι μένουν πιστοί στο Παπαδοπούλλειο και Δούντειο δόγμα. Ντροπή και πάλι ντροπή!

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητής και πρώτος λειτουργός Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού