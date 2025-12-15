Axios: Οργισμένος ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, «δεν θα καταστρέψεις τη φήμη μου» - Στον Λευκό Οίκο θεωρούν ότι το Ισραήλ παραβιάζει την εκεχειρία

«Ενοχλημένος» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, η ιστοσελίδα Axios.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως από την αμερικανική κυβέρνηση εστάλη αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι η εξόντωση κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο συνιστά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που έχει επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, ήδη από τον Οκτώβριο.

Η οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κυβέρνησης Νετανιάχου, τόσο για την επόμενη φάση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα όσο και για τη γενικότερη περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με τον Νετανιάχου -ο οποίος, σημειωτέον, αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο, το Ισραήλ σκότωσε τον Ραέντ Σαάντ, υπαρχηγό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους ως αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η επίθεση στην Πόλη της Γάζας προκάλεσε συνολικά τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενημέρωσε ούτε διαβουλεύθηκε με τις ΗΠΑ πριν από το πλήγμα. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Το μήνυμα ήταν: "Αν θέλεις να καταστρέψεις τη φήμη σου και να δείξεις ότι δεν τηρείς συμφωνίες, προχώρα. Αλλά δεν θα σου επιτρέψουμε να καταστρέψεις τη φήμη του προέδρου Τραμπ, αφού εκείνος μεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα”"».

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν δυσαρεστημένος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το μήνυμα ήταν πιο ήπιο και ότι «ορισμένες αραβικές χώρες» θεωρούν την ενέργεια παραβίαση της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος ήταν κατηγορηματικός ότι το Ισραήλ παραβίασε τη συμφωνία.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ενημέρωσε την κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χαμάς ήταν εκείνη που παραβίασε τη συμφωνία, επιτιθέμενη σε στρατιώτες και επαναλαμβάνοντας τη λαθραία διακίνηση όπλων. «Η εξόντωση του Ραέντ Σαάντ, ενός αρχιτρομοκράτη που εργαζόταν καθημερινά για να παραβιάζει τη συμφωνία και να αναζωπυρώνει τις συγκρούσεις, πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις και είχε στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός» δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο σε μια αλληλουχία εντάσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κυβέρνησης Νετανιάχου. Στη Συρία, η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι οι διασυνοριακές επιθέσεις του Ισραήλ υπονομεύουν τις αμερικανικές προσπάθειες στήριξης της de facto κυβέρνησης Αλ Σάρα για τη σταθεροποίηση της χώρας και δυσχεραίνουν τον στόχο επίτευξης νέας συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ επισκέπτεται το Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες με τον Νετανιάχου σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Στη Δυτική Όχθη, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και πηγή με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τη βία των εποίκων κατά Παλαιστινίων. Οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι οι ισραηλινές πολιτικές δημιουργούν ένα κλίμα που υπονομεύει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ιδιαίτερα με τη Σαουδική Αραβία.

«Οι ΗΠΑ δεν ζητούν από τον Νετανιάχου να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Του ζητούμε να μην προχωρά σε κινήσεις που, στον αραβικό κόσμο, εκλαμβάνονται ως προκλήσεις» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Στη Γάζα, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι ο Νετανιάχου ενεργεί κοντόφθαλμα σε πολλά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά στη μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία προβλέπει περαιτέρω αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε στον Νετανιάχου, σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία τους, ότι πρέπει να είναι «καλύτερος εταίρος» στο ζήτημα της Γάζας. «Ο Στιβ και ο Τζάρεντ είναι εξοργισμένοι με την ισραηλινή ακαμψία σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τη Γάζα» ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να αφήσει πίσω του τον πόλεμο στη Γάζα και να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αραβικού κόσμου, καθώς και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ηγέτες της περιοχής δυσπιστούν βαθιά απέναντι στον Νετανιάχου και διατυπώνουν ευρείες αντιρρήσεις για οποιαδήποτε συνεννόηση μαζί του.

Ενδεικτικά, αμερικανική προσπάθεια να βοηθηθεί ο Νετανιάχου να οργανώσει συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι έχει συναντήσει έντονη αιγυπτιακή αντίδραση. Ο Νετανιάχου και ο Σίσι δεν έχουν μιλήσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. «Ο Νετανιάχου έχει μετατραπεί τα τελευταία δύο χρόνια σε παγκόσμιο παρία. Θα έπρεπε να αναρωτηθεί γιατί ο Σίσι αρνείται να τον συναντήσει και γιατί, πέντε χρόνια μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ, δεν έχει ακόμη προσκληθεί να επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να διορθώσει την κατάσταση. Αν όμως ο Νετανιάχου δεν θέλει να κάνει τα βήματα που απαιτούνται για την αποκλιμάκωση, δεν πρόκειται να σπαταλήσουμε τον χρόνο μας, προσπαθώντας να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ