«Αν λύσουμε το Κυπριακό, η Μαφία τι θα κάνει;» της Χάρις Χαραλάμπους

Εννοείται ότι η ερώτησή μου είναι, εξαρχής, αχρείαστη. Η μαφία στο νησί μας - όχι αυτή του κράτους ή των σκουπιδιών (βλέπε τα βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη) γιατί εκείνη δεν έχει πρόθεσή να διεκδικήσει καμία επανένωση - αλλά η άλλη, η ορίτζιναλ, μια χαρά έχει ενώσει εδώ και πολύ καιρό τις δυνάμεις της πέραν της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Ίσως μόνο στις Βρετανικές Βάσεις να μην έχει παρεισφρήσει η μαφία που δραστηριοποιείται στο υπόλοιπο νησί, αν και καλύτερα να μη βάλουμε το χέρι στη φωτιά για αυτό.

Η Μαφία, λοιπόν, όποια γλώσσα κι αν μιλά, έχει ριζώσει για τα καλά στο νησί μας και είναι ανοικτή για συνεργασίες με όσους προαιρούνται. Οι υπόλοιποι, παίρνουν πληρωμένη απάντηση! Απειλές, πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί, φόνοι και δημόσιες εκτελέσεις σε όλες τις ώρες της ημέρας, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κλεμμένα αυτοκίνητα, σικέ αγώνες ποδοσφαίρου, ναρκωτικά, διαφυγή μέσω των τρυπών της πράσινης γραμμής, δεκάδες καζίνο, διακίνηση προσώπων, πώληση προστασίας, και το «έλα να δεις» στις Κεντρικές Φυλακές του (δήθεν) μη-ψευδοκράτους του νότου (κατά τα άλλα κάποιοι φοβούνται «τα μπουντρούμια της Τουρκίας» στο βορρά – ίσως εκείνες οι φυλακές δεν είναι μπουρδέλο πολυτελείας όπως στο νότο).

Θυμάμαι πως κάποτε στους τίτλους των εφημερίδων για τα ξεκαθαρίσματα μεταξύ φατριών, κυριαρχούσαν κάποιες οικογένειες στα περίχωρα της Λεμεσού. Περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα να κλαις! Δε γνωρίζω αν οι συγκεκριμένες οικογένειες έχουν εξαλείψει ήδη η μια την άλλη με τους αλληλοσκοτωμούς, ή αν παραμένουν ενεργές, όμως σίγουρα η μαφία στη Λεμεσό συνεχίζει να ... πετά! Και αν κρίνουμε από τα συνεχώς αυξανόμενα κονδύλια που φαίνεται να εμπλέκονται, βρίσκεται πια σε άλλο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.

Παρεπιμπτόντως, επειδή δεν είμαι του συγκεκριμένου χώρου, πόσα πρέπει να δηλώνει κάποιος ως νόμιμο μηνιαίο εισόδημα, για να μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα υπερσύγχρονο, υπερπολυτελές, χειροποίητο αυτοκίνητο; Επίσης, το εισόδημά του θα μετρά στον υπολογισμό του μέσου μηναίου μισθού των 2500 ευρώ;

I’m asking for a friend.

Δεν αποκλείεται, στις συζητήσεις που γίνονταν για επανένωση του νησιού στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017, και οι οποίες έφτασαν μια ανάσα (που μακάρι να μη μύριζε αλκοόλ) από τη λύση, να περιλαμβανόταν και το θέμα της διατήρησης της δημόσιας τάξης και της προστασίας του κοινού από τη δράση της μαφίας στην ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Για αυτό θα πρέπει να μας ενημερώσει κάποιος έγκριτος νομικός που να βρισκόταν τότε στις διαπραγματεύσεις. Έκτοτε, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, καθώς φροντίσαμε να κυπριοποιήσουμε τους μεγαλύτερους απατεώνες και μαφιόζους του πλανήτη, οπότε σίγουρα άλλαξε το ισοζύγιο δυνάμεων στην εξίσωση «Προστασία του Πολίτη Vs. Πωλητές Προστασίας».

Μάλιστα, θυμάμαι πριν χρόνια που ένας εξυπηρετούμενός μου που είχε επαφή με τον υπόκοσμο μου αποκάλυψε ότι συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, με προεδρικές πλάτες, ήθελε να βάλει χέρι στο βάζο με το μέλι του υποκόσμου. Δεν θα με ξάφνιαζε καθόλου αν τα κατάφερε. Μπορεί και να βρίσκεται ανάμεσα στους πρώην πολιτικούς που έχουν άδεια οπλοφορίας, για να προστατεύει το τομάρι του. Προφανώς, πλέον κανείς δεν ξέρει από πού μπορεί να του εμφανιστεί ξαφνικά ένα... μαύρο ή λευκό βαν με σκοτεινές προθέσεις.

Οπότε, αν σπάσει ο γνωστός δαίμονας το ποδάρι του, ή μας αφήσει χρόνους (όποιο κι αν συμβεί πρώτο), και λυθεί επιτέλους το κυπριακό, τι θα κάνουμε με τόση μαφία που έχει μαζευτεί εδώ; Θα φτιάξουμε θεματικά πάρκα ή κάπους ειδικούς «ζωολογικούς» κήπους, όπως φτιάξαμε τόσα καζίνο, για να την προβάλουμε; Θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν αφορμή για να γραφτούν βιβλία και να γυριστούν ταινίες, τύπου The Godfather Part 4; Ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μεγαλώνουν και όση Τεχνητή Νοημοσύνη κι αν χρησιμοποιηθεί, από κάποια στιγμή και μετά δεν θα τους σώζει. Πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε!

Ή μήπως θα χρησιμοποιήσουμε την ντόπια και εισαγόμενη μαφία, με την άψογη, εκ του αποτελέσματος, τεχνογνωσία που διαθέτει, για να προστατέψει τη νεοσυσταθείσα, επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, έναντι κακών και προβοκατόρικων στοιχείων που θα θέλουν να τη (ξανα)διαλύσουν; Με το ανάλογο αντίτιμο, φυσικά. Εδώ τόσα δισεκατομύρια πετάμε αδίκως στο γάμο του καραγκιόζη με τόσα σκάνδαλα, στην προστασία της επανένωσης θα κολλήσουμε;

*Η Χάρις Χαραλάμπους είναι Ψυχολόγος, Εκπαιδεύτρια