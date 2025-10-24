Αννίτα για Γρίβα και εκδήλωση ΣΑΠΕΛ: Ο αγώνας της ΕΟΚΑ πρέπει να μας ενώνει, όχι να μας διχάζει

«Καμία εμπορική ανάπτυξη του αρχηγείου του Στρατηγού Διγενή, που θα αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του χώρου όπως τον ξέρουμε για δεκαετίες, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, καλώντας «όλους να χαμηλώσουν τους τόνους και να αναλογιστούν ότι ο ιστορικός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας διχάζει».

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «καταφέραμε να αποτρέψουμε τον διαγωνισμό που αποσκοπούσε στην πώληση του περιβάλλοντα χώρου σε επενδυτή», προσθέτοντας ότι «ζητούμε από την Πολιτεία να εξεύρει εναλλακτικούς, θεσμικά ορθούς τρόπους στήριξης του Ιδρύματος Διγενή που εδρεύει στην Αθήνα ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πολιτιστική μας κληρονομιά».

Ξεκαθάρισε δε ότι αύριο θα παραβρεθεί «σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί έξω από το Σωματείο «Διγενής» Λεμεσού - και όχι εντός του ιστορικού χώρου – και την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού».

Αυτούσια η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου:

Είναι αταλάντευτη η θέση μου πως όλα τα ιστορικά μνημεία του τόπου μας πρέπει να τυγχάνουν του ύψιστου σεβασμού και να προστατεύονται. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και εθνικής μας ταυτότητας.

Καμία εμπορική ανάπτυξη του αρχηγείου του Στρατηγού Διγενή, που θα αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του χώρου όπως τον ξέρουμε για δεκαετίες, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Δεδομένο είναι ότι καταφέραμε να αποτρέψουμε τον διαγωνισμό που αποσκοπούσε στην πώληση του περιβάλλοντα χώρου σε επενδυτή. Η προσπάθεια μας, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Διεκδικούμε την οριστική διακοπή κάθε σκέψης ή σχεδίου για εμπορική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα ζητούμε από την Πολιτεία να εξεύρει εναλλακτικούς, θεσμικά ορθούς τρόπους στήριξης του Ιδρύματος Διγενή που εδρεύει στην Αθήνα ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πολιτιστική μας κληρονομιά.

Σε αυτό το πλαίσιο θα παραβρεθώ αύριο σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί έξω από το Σωματείο «Διγενής» Λεμεσού - και όχι εντός του ιστορικού χώρου – και την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού.

Ξεκαθαρίζω ότι δεν επιζητούμε τιμές ή ευχαριστίες επειδή πράξαμε το καθήκον μας και ούτε θα αποδεχθούμε κάτι τέτοιο, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Επαναλαμβάνω τη θέση μου για πλήρη προστασία του ιστορικού χώρου. Την ίδια ώρα καλώ όλους να χαμηλώσουν τους τόνους και να αναλογιστούν ότι ο ιστορικός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας διχάζει.