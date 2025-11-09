«Η ελπίδα να χτιστεί και να ανθίσει στην Κύπρο» - Άρθρο της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στον «Πολίτη»
Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν στο Αμμάν με 26 νέους από την Κύπρο, μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία με τη συνοδεία της Ακαδημίας Folke Bernadotte, ενός σουηδικού ιδρύματος που προωθεί την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης διεθνώς.
Αυτό που άκουσα από τους νέους της Κύπρου, επιβεβαίωσε όσα έχω σκεφτεί και σε προηγούμενες επαφές μου με ανθρώπους στο νησί: ότι η ελπίδα μπορεί να χτιστεί και να ανθήσει στην Κύπρο
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.