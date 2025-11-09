«Η ελπίδα να χτιστεί και να ανθίσει στην Κύπρο» - Άρθρο της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στον «Πολίτη»

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν στο Αμμάν με 26 νέους από την Κύπρο, μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία με τη συνοδεία της Ακαδημίας Folke Bernadotte, ενός σουηδικού ιδρύματος που προωθεί την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης διεθνώς.

Της Μαρία Άνχελα Ολγκίν* Φέτος τον Μάρτιο κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, καθώς και με τους ανώτερους εκπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων, ελήφθη η απόφαση να προχωρήσουν μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο θα επιτρέψει στις διαπραγματεύσεις να κινηθούν προς την κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού. Επιτροπή Νεολ...

