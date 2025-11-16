Νεποτισμός, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, μη λύση

Διαβάζοντας στον «Πολίτη» της Δευτέρας 10/11/25 απέμεινα ενεός με τα όσα ο Πρόεδρος ΝΧ πράττει προφανώς για τον θώκο του 2028 με ξεδιάντροπο βόλεμα όλων αυτών που «δούλεψαν» σκληρά για την άνοδό του στην εξουσία χωρίς διαφάνεια και αξιοκρατία. Ο νεποτισμός στα «φόρτε» του με διορισμούς συγγενών κουμπάρων και κουμέρων του προεδρικού ζεύγους. Ο κυπριακός λαός έχει πραγματικά απηυδήσει παρακολουθώντας την κατρακύλα του ΝΧ ο οποίος χωρίς ντροπή, ουσιαστικά κοροϊδεύει τον Κύπριο πολίτη. Τα ως άνω επιβεβαιώνονται στο εμπεριστατωμένο και με κάθε λεπτομέρεια ρεπορτάζ της Μιράντας Λυσάνδρου η οποία καταλήγει με το εύστοχο «με τους διορισμούς αυτούς έγινε λόγος για ακύρωση, για ακόμα μια φορά, των προεκλογικών εξαγγελιών του ΝΧ περί ήθους και αξιοκρατίας» που εγώ θα αποκαλούσα «βαρβάτη» κοροϊδία του λαού με ακατάσχετα ψεύδη σε περιτύλιγμα λαϊκίστικου τεχνάσματος που ο Πρόεδρος είναι πρωταθλητής. Δράττοντας την ευκαιρία των όσων ανήθικων ανάγνωσα, έχω διερωτηθεί πώς ο ταξιδιώτης των 5 ηπείρων χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα Πρόεδρος ΝΧ θα εμπλακεί στην πενταμερή του 2026 για να συζητήσει τη ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, μία θετική τ/κ ψήφο, την εκ περιτροπής προεδρία με συνομιλητή έναν Έρχιουρμαν που πιστεύει σε μια win-win λύση μέσω της ΔΔΟ για μια ειρηνική ομοσπονδιακή Κύπρο που ποτέ ο ΝΧ δεν άρθρωσε παρόλο που ο Τατάρ τον βοηθούσε τα μάλα να καταφεύγει υποκριτικά σε ηρωικούς παιάνες ότι είναι έτοιμος για λύση αοριστολογώντας περί των ψηφισμάτων του Συμβουλίου των ΗΕ.

Βέβαια, η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί και η πορεία του Νίκου Χριστοδουλίδη πριν την εκλογή του στον προεδρικό θώκο δεν μας αφήνει αισιοδοξία για το μέλλον. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης άρχισε τη καμπάνια του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και ΥΠΕΞ προετοιμάζοντας την οδό για τον Λόφο - πολύ πριν αρχίσει ο Αβέρωφ την προεκλογική του εκστρατεία. Η λιποταξία στο Κραν Μοντανά με την ασύλληπτη ατάκα «εγώ δεν θα ξοδέψω το πολιτικό μου κεφάλαιο» μας κατατόπισε κατάλληλα για τις προθέσεις του «ένα μίλι» πριν τη λύση του Κυπριακού. Η παρθενική του ομιλία ως υποψήφιου ΠτΔ που ταυτίστηκε ακριβώς με αυτή του Κασουλίδη πρόσθεσε ακόμη ένα λιθαράκι «τάτσας» για τις πραγματικές ικανότητές του για να ακολουθήσουν τα fake accounts και η γλυκύτητά του που ξεγελούσαν αυτούς που δεν διάβαζαν πίσω από τις γραμμές το τι θα ακολουθούσε. Ο «αχταρμάς» που τον ακολούθησε για την «καρέκλα» αποδείχτηκε περίτρανα με τις εντάσεις, ενστάσεις και καβγάδες για το Υπουργικό που δεν μπόρεσαν να κρύψουν. Η ασυνέπειά του στις προεκλογικές δηλώσεις σχετικά με τους διορισμούς δεν βελτίωσαν την εικόνα που είχαμε γι' αυτόν. Αλλά το μεγάλο του trick να συναντήσει τον Τατάρ για να δείξει το δήθεν ενδιαφέρον του για τη λύση του Κυπριακού μας «καταγοήτευσε» αφού μας μίλησε για λύση ΔΔΟ που απαξίωσε με τη λιποταξία του στο Κραν Μοντανά μαζί με τον πνευματικό του πατέρα στον οποίο οφείλει την αναρρίχησή του στον προεδρικό θώκο. Προσπαθεί με «λοούθκια» γλυκά να εμπλέκει την ΕΕ η οποία μας θεωρεί τελείως αναξιόπιστους όπως και ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες ο οποίος απογοητευμένος και απηυδισμένος ξεφώνισε το ιστορικό «εύχομαι καλή τύχη στον βορρά και στον νότο». Και ο κάθε νουνεχής πολίτης διερωτάται πώς αυτός ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για την ανάβασή του στον Λόφο με αποστασία από το κόμμα που τον ανέθρεψε με διαφύλαξη του πολιτικού του κεφαλαίου, θα προτιμήσει την κατάβαση για τη ΔΔΟ που θα του στερήσει τα πέντε χρόνια στην εξουσία αφού η ομοσπονδία θα κινηθεί σε διαφορετικά κανάλια. Καταλήγοντας, λοιπόν, πιστεύω -και μακάρι να γίνει μια ολοκληρωτική μετάλλαξη του ΝΧ και να διαψευστώ- ότι ο Πρόεδρος θα περάσει «υπέροχα» πέντε χρόνια στο Προεδρικό προσπαθώντας να διαφυλάξει το πολιτικό του κεφάλαιο για τη δεύτερη και τελευταία του πενταετία σαμποτάροντας τις συνομιλίες του 2026 με ψευτοδιλήμματα και πού ξέρετε μπορεί να εμφανιστεί ξανά το θρυλικό Κοτζιάικο motto «μηδέν στρατοί - μηδέν εγγυήσεις» χωρίς χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή του. Τουτέστιν, θα αποτελέσει το τέλος των συνομιλιών. Πιστεύω ότι ο ΝΧ, αρχιερέας του λαϊκισμού, ο οποίος για την επόμενη πενταετία στον θώκο θα θυσιάσει την επανένωση ενταφιάζοντάς την, όπως ο Αναστασιάδης και ο Παπαδόπουλος για ακόμα μια φορά. Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία και η πλειοψηφία των πολιτών σε αυτή την κουτσουρεμένη δημοκρατία θα σταθεί λεβέντικα υπέρ του σχεδίου ΔΔΟ που θα επανενώνει την Κύπρο μας. Και είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη φορά το «ναι» για τη λύση ΔΔΟ θα υπερισχύσει αν γίνει η κατάλληλη καμπάνια για να γνωρίσει ο λαός τα της ΔΔΟ. Αν αποτύχουμε η δαμόκλειος σπάθη θα κρέμεται επί της νέας γενιάς στο απώτερο μέλλον για νέες Λάρνακες, Λεμεσούς, Πάφους και πάει λέγοντας, εκτός και αν η μεγαλοφυής ιδέα του ΝΧ για δημιουργία ΝΑΤΟ… Μεσογείου με γεωπολιτικό περιφερειάρχη τον ίδιο μας… σώσει από τον ξεριζωμό…

*ΒΑ, ΜΑ, PhD είναι πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού