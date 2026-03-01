Μεγάλη ευκαιρία για Κύπριους πτυχιούχους: διαγωνισμός της ΕΕ για νέα γενιά διοικητικών υπαλλήλων

ΓΡΑΦΕΙ Η ΘΕΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ

Έχει ανακοινωθεί η έναρξη ενός μεγάλου διαγωνισμού για την πρόσληψη νέων διοικητικών υπαλλήλων, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία σε νέους πτυχιούχους από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) και αποσκοπεί στη δημιουργία εφεδρικού καταλόγου 1.490 επιτυχόντων για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου βαθμού AD5, που αποτελεί τη βασική βαθμίδα εισόδου για όσους πανεπιστημιακούς αποφοίτους επιθυμούν να ξεκινήσουν καριέρα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών, στην ανάλυση νομοθεσίας, στη διαχείριση προγραμμάτων και στην υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Οι θέσεις αυτές προσφέρουν ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικές απολαβές και σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τριών ετών κι άνω, και να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Δεν απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, γεγονός που καθιστά τον διαγωνισμό ιδιαίτερα ελκυστικό για νέους αποφοίτους.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια αξιολόγησης, όπως τεστ λογικής σκέψης, εξέταση γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων και γραπτή δοκιμασία σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα. Στόχος αυτών των δοκιμασιών είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιτυχόντες διαθέτουν τις απαραίτητες αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτική σκέψη και ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας EPSO έως τις 10 Μαρτίου 2026. Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις εξ αποστάσεως, ενώ όσοι επιλεγούν θα συμπεριληφθούν σε εφεδρικό κατάλογο από τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούν να πραγματοποιούν προσλήψεις ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ο διαγωνισμός αντικατοπτρίζει τη συνεχή ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσελκύει νέους, μορφωμένους και πολύγλωσσους επαγγελματίες, ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός ολοένα πιο πολύπλοκου διεθνούς περιβάλλοντος. Για την Κύπρο, η προκήρυξη αυτή αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική ευκαιρία για όσους πληρούν τα κριτήρια να συμμετάσχουν ενεργά στη λειτουργία και τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της χώρας τους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Οι Κύπριοι πτυχιούχοι καλούνται να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να διεκδικήσουν μια θέση στην καρδιά της ευρωπαϊκής διοίκησης, συμβάλλοντας στο μέλλον της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο διοργανώνει και προσφέρει δωρεάν σεμινάριο γύρω από τον διαγωνισμό EPSO, την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 17:00 - 19:00, με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα στάδια επιλογής. Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν καριέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πραγματοποιηθεί τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το δωρεάν σεμινάριο, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής.

Το σεμινάριο αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για τους υποψηφίους να λάβουν πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για επιτυχία σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, αλλά και σημαντικό διαγωνισμό για το μέλλον της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο