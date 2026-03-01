Live: Οργή και αντίποινα του Ιράν για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Εκρήξεις στο Ισραήλ και χώρες του Κόλπου, σκληρή προειδοποίηση από Τραμπ

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, μετά τις χθεσινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και κορυφαίων αξιωματούχων ασφαλείας. Οι σημερινές εξελίξεις σηματοδοτούν νέα φάση κλιμάκωσης, με ιρανικά αντίποινα να πλήττουν το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ και κήρυξε 40 ημέρες πένθους, ανακοινώνοντας τη συγκρότηση μεταβατικού συμβουλίου που θα ασκεί καθήκοντα έως την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη, υπό τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά 27 βάσεων που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, καθώς και κατά ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Τελ Αβίβ. Πλήγματα αναφέρονται σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε Ντόχα και Ντουμπάι. Στο Ισραήλ καταγράφονται νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από πυραυλικές και επιθέσεις με drones.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί με «δύναμη που δεν έχει ξαναφανεί» εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Παράλληλα, αρκετές χώρες της περιοχής έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους, ενώ περισσότερες από 700 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σήμερα σε χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, εντείνοντας το κλίμα αστάθειας.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, BBC, The Times of Israel, Khaleej Times, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr