Ψηφίζουμε με το... κωλάντερο!

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους

Φρουρά από 13 αστυνομικούς διαθέτει ο Αναστασιάδης! Τη φρουρά τι τη χρειάζεται ο τέως; Να του αρπάσσουν την πότσα πριν τη στυλλώσει, αφού ο μόνος κίνδυνος που διατρέχει είναι ο εθισμός του στο δώρο του Θεού προς τους Σκωτσέζους;!

-Σχολιάζοντας το ενδιαφέρον της Ειρήνης Χαραλαμπίδου να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, ο Ζαχαρίας Κουλίας δήλωσε: «Κι εγώ μπορεί να θέλω να γίνω γραμματέας του Πάπα…»! Όι τζαι γραμματέας, τέτοιος ογκόλιθος της πολιτικής! Το λιγότερο που θα του άξιζε είναι να γίνει… Πάπας!

-Επαφές με το ΕΛΑΜ είχε το ΑΛΜΑ, που το βολιδοσκόπησε κατά πόσο θα στήριζε την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για πρόεδρο της Βουλής! Τζ’ εμείς ασκούσαμε κριτική της Αννίτας επειδή εκλέγηκε πρόεδρος της Βουλής με τις ψήφους της θυγατρικής της Χρυσής Αυγής! Αυτά είναι τα νέα ήθη στην πολιτική που επαγγελλόταν ο Οδυσσέας; Ο σκοπός, διάβαζε «οφίκια», αγιάζει τα μέσα;...

-Ποιον άλλο στόχο είχαν οι κομματικές διεργασίες για την εκλογή προέδρου της Βουλής που άρχισαν την επομένη των εκλογών από του…«να την κάτσει ο ένας του άλλου»;...

-Ενώ η επαναπροσέγγιση με τους Τουρκοκυπρίους υποστηρίζεται θερμά από τον ΔΗΣΥ και ακόμη πιο θερμά από το ΑΚΕΛ, εντούτοις η μεταξύ τους επαναπροσέγγιση θεωρείται ταμπού! Καλά, κύριοι του ΔΗΣΥ/ΑΚΕΛ, οι ΑΚΕΛικοί/συναγερμικοί «εχθροί» σας προκάλεσαν περισσότερα κακά σ’ αυτόν τον ταλανισμένο τόπο από τους «εχθρούς» πουποτζιεί;

-ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ πολλές φορές δίνουν την εντύπωση ότι αν το ένα από τα δύο κόμματα εξαφανιζόταν το άλλο δεν θα είχε λόγο ύπαρξης…

-Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον» (για το Κυπριακό). Τα συγκυβερνώντα κόμματα, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ, συμφωνούν;

-ΠτΔ, μετά τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού: «Θα αναλάβω προσωπικά το θέμα»! Τωρά εσαστήκασιν, θα τα κάμει σhιόνιν τζαι γαστρίν. Ξεκάθαρα!

-«Κάτι έγινε για να έρθει στην Πάχνα», αποφάνθηκε ο ΠτΔ σχολιάζοντας την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού στην πιο πάνω κοινότητα! Θα μπορούσε μήπως να πάει στην Πάχνα, χωρίς να γίνει κάτι; Δηλαδή… αυτόματα;!

-Φειδίας Παναγιώτου: «Μου τηλεφώνησε ο Πρόεδρος, με συγχάρηκε και είπε ότι θέλει να συνεργαστούμε». Άμα συνεργάζεται με νεοφασίστες, θα διστάσει να συνεργαστεί με παλιάτσους;...

-Μόλις ολοκληρώθηκε η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη» ενημερώθηκε ο αρχηγός της Αστυνομίας και ακολούθως η έκθεση παραδόθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης. Ο υπουργός θα μελετήσει την έκθεση και θα διαβιβάσει τα αποτελέσματα της μελέτης του στον ΠτΔ. Ο Πρόεδρος, αφού μελετήσει τη μελέτη του υπουργού, θα προωθήσει τη μελέτη του στον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος θα αναθέσει σε ειδική ομάδα της Εισαγγελίας να μελετήσει τη μελέτη του Προέδρου που μελέτησε τη μελέτη του υπουργού που μελέτησε τη μελέτη του αρχηγού της Αστυνομίας που μελέτησε τη μελέτη της ανακριτικής ομάδας. Ακολούθως, η ειδική ομάδα θα διαβιβάσει τη μελέτη της στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος, αφού τη μελετήσει, θα παραδώσει τα αποτελέσματα της μελέτης του στον νέο Γενικό Εισαγγελέα που θα τον αντικαταστήσει -αφού ο ίδιος αφυπηρετεί το 2027- προκειμένου να τη μελετήσει. Ο νέος Γενικός Εισαγγελέας, αφού μελετήσει… εκούρασά σας; Εγιώ σας εκούρασα, οξά τζιείνοι που υποτιμούν τη νοημοσύνη μας;…

-Λυπάμαι που θα διαφωνήσω με τον αγαπητό μου Χρήστο Πουργουρίδη ο οποίος, στη στήλη του στον «Πολίτη» του περασμένου Σαββάτου, φαίνεται να ενστερνίζεται το συμπέρασμα του μακαριστού Μανώλη Χριστοφίδη, ο οποίος έλεγε πως «ο Κυπραίος στη δημοσκόπηση μιλά με το κεφάλι, και στην κάλπη με την καρκιά». Κατά την ταπεινή άποψή μου, ο Κυπραίος, και στη δημοσκόπηση και στην κάλπη, στον ύπνο του και στον ξύπνιο του, ούτε με το κεφάλι μιλά, σκέφτεται ή πράττει ούτε με την καρκιά αλλά… με το κωλάντερό του! Εξού και τα ιδανικά του έθνους: «Από ‘φαν έφαν», «Φάτε να φάμε», «Ό,τι φάμεν, ό,τι πιούμε τζ’ ό,τι αρπάξει ο κώλος μας»...