Να εγκαινιάσουμε νέα πρεσβεία στα… Τριβίλλουρα!

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Ιερέας κατήγγειλε τον καθαιρεθέντα μητροπολίτη Τυχικό ότι τον εμούνταρε σπάζοντάς του το σhιέριν. Ολάν τούτος εν ούλλους που μας έσπασε… το σhιέριν του παπά τον εμάρανε;!
- Συμφωνώ με τις πρωτομαγιάτικες εκκλήσεις διαφόρων οργανώσεων για καταδίκη της γενοκτονίας στη Γάζα, της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο και της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά την καταδίκη της εισβολής των Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ουκρανία και τις εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων από τους αγιατολλάδες του Ιράν… είνταλως τζ’ εξεχάσαν τες;...
- Ο μόνος ηγέτης ευρωπαϊκής χώρας που επισκέφθηκε τον Νετανιάχου -ανταλλάσσοντας μάλιστα μαζί του αγκαλίτσες και φιλάκια- μετά που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον επικήρυξε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ήταν ο δικός μας! Εντούτοις, ενώ στην ειδική σύνοδο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρευρέθηκαν -προσκεκλημένοι της κυπριακής προεδρίας- ηγέτες γειτονικών χωρών, όπως της Αιγύπτου, του Λιβάνου της Συρίας, της Ιορδανίας κ.λπ., ο κολλητός του Χριστοδουλίδη-Ισραηλινός Πρωθυπουργός…δεν προσκλήθηκε! Είντα ‘ρκεται να πει;...
- Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να κληθεί ξένος εμπειρογνώμονας για την υπόθεση «Σάντη», ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, δήλωσε πως «δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε τους θεσμούς αλλά να τους στηρίξουμε και να τους βελτιώσουμε». Την επομένη, ο Πρόεδρος τον άδειασε: προσκάλεσε… το FBI!
- Μετά από έρευνα δύο και πλέον χρόνων, οι λειτουργοί επιθεώρησης που διερευνούσαν τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς που καταλογίζει στον Αναστασιάδη ο Μακάριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» παρέδωσαν το πόρισμά τους στην Αρχή κατά της Διαφθοράς (ΑκΔ). Η ΑκΔ ανέθεσε σε ειδική ομάδα να μελετήσει το πόρισμα και να της παραδώσει τα ευρήματά της. Αφού η ΑκΔ μελετήσει τη μελέτη της ειδικής ομάδας που μελέτησε το πόρισμα των λειτουργών επιθεώρησης που μελέτησαν το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, θα διαβιβάσει τα ευρήματά της στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα αναθέσει σε λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας τη μελέτη της μελέτης της ΑκΔ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη επιπρόσθετων διευκρινίσεων, θα δοθούν οδηγίες στην Αστυνομία για τη διεξαγωγή επιπλέον ερευνών και παράλληλα θα ζητηθεί παράταση ώστε να μελετηθούν τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών. Ακολούθως, οι λειτουργοί θα παραδώσουν τη μελέτη τους στον Γενικό Εισαγγελέα να τη μελετήσει και να γνωματεύσει πιθανόν πως…«φίλη μεν αλήθεια, φίλτερος δε ο Νίκαρος»! Στο μεταξύ, παράταση δύο μηνών εξασφάλισε και ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής που διερευνά το σκάνδαλο videogate, μέσω του οποίου περιγράφεται μηχανισμός διαφθοράς στο Προεδρικό. Εκαταλάβετε κάτι; Από παράταση σε παράταση, τούτοι εν κονισμένοι, φιρί-φιρί να μας πάρουν… στα πέναλτι! Πάλε καλά να λαλούμε ώσπου δεν δείχνουν… κότσhινη κάρτα σε όσους έχουν το «θράσος» να τους ασκούν κριτική…
- Πενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν την Πρωτομαγιά από τότε που κόπηκε το νήμα της ζωής του Αλέκου Παναγούλη σε ένα περίεργο «αυτοκινητικό δυστύχημα», αλλά ο συνήθως λαλίστατος Πρόεδρός μας απαξίωσε να του αφιερώσει δυο λόγια. Προφανώς, είτε αγνοεί ποιος ήταν είτε επέλεξε να μην δυσαρεστήσει τους ομοϊδεάτες του-φιλοχουντικούς του ΕΛΑΜ, στους οποίους προσβλέπει για την επανεκλογή του…
- Σε πρέσβειρα προήχθη η πρώτη κυρία. Η κ. Καρσερά προήχθη από τον ΥΠΕΞ ο οποίος λογοδοτεί στον σύζυγό της, ο οποίος -όπως όλοι οι παντρεμένοι- λογοδοτεί στη σύζυγό του! Δηλαδή, η πρώτη κυρία («της Κυπριακής Δημοκρατίας», όπως αυτοανακηρύχθηκε) αυτοπροήχθη και σε πρέσβειρα, επιβεβαιώνοντας ότι ζούμε στον αστερισμό του Φερδινάνδου και της Ιμέλντα Μάρκος των Φιλιππινών! Συμπτωματικά, η νέα πρέσβειρά μας αναλαμβάνει τα καθήκοντά της στις 15 Μαΐου -μέρα που γιορτάζει η κυβέρνηση, καθώς τιμάται η μνήμη του Αγίου Πανηγυρίου. Οπόταν, αν τύχει και περάσετε έξω από τα ανάκτορα, πεταχτείτε να σας κεράσει, και για τον εορτάζοντα σύζυγό της, και για το ότι ανέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι στην κλίμακα των προσωπικών φιλοδοξιών της, καθώς, όπως φημολογείται, τριβιτζιάζεται να τον διαδεχτεί, αναγορεύοντάς τον έτσι στον πρώτον… πρώτο κύριο (της «Κυπριακής Δημοκρατίας»). Και αντί σε πρεσβεία στο εξωτερικό, μην παραξενευτείτε να τη μεταθέσουν κάπου…στα Τριβίλλουρα, ώστε να συνεχίσει να τον κάμνει κουμάντο!