Πολιτικός σεισμός στη Βρετανία: Κατάρρευση των Εργατικών και άνοδος της ακροδεξιάς

Σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις καταγράφονται στη Βρετανία μετά τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζεται πιο ρευστό από ποτέ και τα παραδοσιακά κόμματα να δέχονται ισχυρούς κραδασμούς.

Το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστησαν οι Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι έχασαν εκατοντάδες τοπικούς συμβούλους αλλά και τον έλεγχο ιστορικών προπυργίων. Ανάμεσα στις πιο συμβολικές απώλειες συγκαταλέγεται και ο δήμος του Κάμντεν, στο βόρειο Λονδίνο, περιοχή που θεωρείται πολιτικά συνδεδεμένη με τον ίδιο τον Στάρμερ, καθώς πέρασε πλέον στους Πράσινοι.

Παράλληλα, το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο στην Αγγλία, καταγράφοντας σημαντικά ποσοστά και ενισχύοντας τα σενάρια που θέλουν το κόμμα να εξελίσσεται σε σοβαρό διεκδικητή της εξουσίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ο ίδιος ο Φάρατζ έκανε λόγο για «ιστορική μεταβολή» στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Οι απώλειες των Εργατικών αποτυπώνονται και αριθμητικά, καθώς έχασαν πάνω από 1.000 έδρες σε τοπικά συμβούλια και τον έλεγχο 26 δημοτικών αρχών στην Αγγλία, μεταξύ αυτών περιοχές όπως το Πρέστον, το Κέμπριτζ, η Οξφόρδη και το Γουάντσγουορθ. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Στάρμερ εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει, παραδεχόμενος ότι η εκλογική εικόνα είναι οδυνηρή, αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία.

Ιστορική θεωρείται και η εξέλιξη στην Ουαλία, όπου το εθνικιστικό Plaid Cymru αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη στο τοπικό κοινοβούλιο, βάζοντας τέλος στην πολυετή κυριαρχία των Εργατικών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Στη Σκωτία, το Scottish National Party διατηρεί την πρώτη θέση, αν και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι δυσκολεύεται να σχηματίσει αυτοδύναμη διοίκηση, καθώς οι Πράσινοι καταγράφουν και εκεί αξιοσημείωτη ενίσχυση.

Κερδισμένοι των εκλογών αναδείχθηκαν επίσης οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, οι οποίοι αύξησαν αισθητά την παρουσία τους, προσθέτοντας περισσότερες από 80 νέες έδρες, ενώ οι Πράσινοι ξεπέρασαν συνολικά τις 260.

Την ίδια ώρα, οι Συντηρητικοί υπέστησαν επίσης σοβαρές απώλειες, χάνοντας πάνω από 470 συμβούλους και πέντε δήμους, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνολική αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη στη χώρα.

Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους προς τον Στάρμερ, επιχειρώντας να περιορίσουν τις συζητήσεις περί εσωκομματικής κρίσης. Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς χαρακτήρισε την εκλογική επίδοση «δύσκολη», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει εντολή να προχωρήσει σε αλλαγές. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι παραδέχθηκε ότι τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κόμματος, τονίζοντας όμως πως οι Εργατικοί δεν πρέπει να εγκλωβιστούν σε εσωστρέφεια.

